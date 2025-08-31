Presidencia va por alza al IEPS en bebidas azucaradas

La Consejería Jurídica de la Presidencia confirmó a los diputados de Morena las iniciativas prioritarias para el periodo de sesiones que empieza el lunes y anticipó que, en las reformas a la Ley Aduanera y en el paquete económico habrá “mucho cabildeo” de las empresas “porque vienen algunas cosas importantes, sobre todo con las refresqueras”.

Esto, según explicaron legisladores, se trataría de una “actualización” al IEPS que se paga por el consumo de bebidas azucaradas.

En ese contexto, la titular de la consejería, Ernestina Godoy Ramos, pidió a los legisladores de la mayoría revisar “con mucho cuidado” la reforma en materia aduanera porque será un instrumento “de gran calado, va a causar mucho escozor en algunos, pero es momento en que tenemos que apretar todo lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones y no haya corrupción”.

Seguramente, insistió en la reunión plenaria de la bancada morenista, “van a tener a las asociaciones de agentes aduanales, el lobby, los cabildeos” para tratar de frenarla. Anticipó que los diputados estarán sujetos a “mucho cabildeo” por el contenido del Paquete Económico 2026 que la Secretaría de Hacienda entregará el 8 de septiembre.

Godoy Ramos informó que recibió la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos por parte de Hacienda.

Explicó que para dar instrumentos legales a los nuevos jueces, una de las iniciativas plantea regular la obligación de resolver los casos penales en un año y los de carácter fiscal en seis meses. Además, está por concluir la redacción de la reforma a la Ley de Amparo, con la cual “terminaríamos la regulación de la reforma al Poder Judicial”.

Confirmó también una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, para regular la prohibición de venta y consumo de cigarros electrónicos. Asimismo, se enviará una nueva ley federal de propiedad industrial, con objeto de agilizar los trámites de patentes, que actualmente “tardan meses o años”.

Más tarde, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, señaló a la bancada de Morena que el Paquete Económico 2026 que se entregará se planeó bajo el objetivo de un “bienestar amplio y dentro de las proyecciones fiscales para mantener finanzas públicas responsables, con márgenes de maniobra que garantizan la confianza para quienes apuestan por el país”.

Asimismo, al cerrar las reuniones con funcionarios, el titular de Economía, Marcelo Ebrard, descartó que el gobierno de Estados Unidos pueda rechazar la renovación del T-MEC o replantearlo en condiciones muy negativas para México, que es el principal exportador y comprador de ese país, y Washington “lo necesita”.