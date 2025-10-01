Presenta Brugada medidas para regular circulación de transporte con sustancias peligrosas en CDMX

Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó las medidas que se pondrán en marcha para regular la circulación de las unidades que transportan sustancias peligrosas en la Ciudad de México, luego de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, ocurrida el pasado 10 de septiembre.

Entre ellas se encuentran, la reducción a 30 kilómetros por hora el límite de velocidad de este tipo de vehículos y la prohibición a la circulación de unidades con más de 40 mil litros de carga de materiales tóxicos e hidrocarburos.

Se prohibirá además la circulación por vía secundarias de pipas que transportan más de 10 mil litros de hidrocarburos y los que lleven más de 20 mil litros sólo podrán circular entre las 10 de la noche y las cinco de la mañana

También estará prohibida la circulación de vehículos que transportan sustancias peligrosas por vías de acceso controlado.

La mandataria advirtió que se duplicarán las multas por infringir cualquier disposición relacionada con el transporte de materiales peligrosos.

“Utilizaremos radares móviles en los cinco accesos carreteros a la ciudad de México (…) para controlar y sancionar cualquier exceso de velocidad de este tipo de transportes”, expuso.

Se establecerá como requisito para la obtención de la licencia de conducir tipo E2, la constancia del curso de manejo de sustancias peligrosas y la constancia también de capacitaciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autoriza para las licencias de conducir federales.

En materia de control vehicular y de cumplimiento de requerimientos técnicos, los vehículos de traslado de sustancias tóxicas o peligrosas, deberán presentar un dictamen autorizado por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, refirió.

Indicó que se publicarán términos de referencia específicos para la elaboración de programas internos de Protección Civil, para distribución de gas natural, gas licuado de petróleo e hidrocarburos.

Aseguró que se establecerán puntos de revisión aleatorios para verificar y garantizar que todos los vehículos que transportan sustancias peligrosas que circulan por la ciudad, cumplan con la normatividad y las disposiciones vigentes.