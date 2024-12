Por apoyar a Palestina me acotaron planes laborales en Hollywood: Melissa Barrera

“Tengo un exterior duro”, asegura la mexicana Melissa Barrera, una de las protagonistas de la saga Scream. “Nunca se sabe cuando estoy en pánico”.

¿Piensa que eso es un superpoder?, se le pregunta. “Es más como un defecto fatal”, suspira. “Como si fuera una sociópata, porque debería estar muriendo ahora mismo. Especialmente después de este último año para mí, ¿cómo es que estoy viva?”

La actriz de 34 años era una estrella en México y en los recientes cuatro años había ascendido hasta convertirse en actriz principal en Estados Unidos. Tenía un musical de gran presupuesto en su haber (la adaptación cinematográfica de In the Heights de Lin Manuel-Miranda), un drama romántico de Paul Mescal (la película de danza experimental Carmen) y en la franquicia de Scream, en la que interpretó a la hija traumatizada de un asesino en serie, heredera aparente de la protagonista original de la serie, Neve Campbell.

Pero hace 12 meses, Barrera se hizo más popular como férrea defensora de la causa palestina, criticando regularmente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y a su régimen, lo que la transformó, prácticamente de la noche a la mañana, en un pararrayos cultural.

Nada de islamofobia

“Gaza está siendo tratada actualmente como un campo de concentración”, escribió en Instagram en 2023. “Esto es genocidio y limpieza étnica”. En otra publicación, se quejó de su dificultad para encontrar noticias sobre el sufrimiento palestino. “Los medios occidentales sólo muestran el otro lado”, escribió. “Por qué hacen eso, te dejo que lo deduzcas tú mismo. No necesitamos más odio. Nada de islamofobia. Nada de antisemitismo”.

Spyglass, el estudio detrás de las pasadas películas de Scream, eliminó inmediatamente a Barrera de la franquicia, lo que restringió los planes para una tercera entrega con su personaje. “Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma, incluidas las referencias falsas al genocidio, la limpieza étnica, la distorsión del Holocausto o cualquier cosa que cruce flagrantemente la línea del discurso de odio”, dijo la compañía.

Barrera, a su vez, publicó su propia declaración, en la que escribió: “Ante todo, condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo contra cualquier grupo de personas. Creo que un grupo de personas no es su líder y que ningún órgano de gobierno debería estar por encima de las críticas. Rezo día y noche para que no haya más muertes, para que no haya más violencia y para que haya una coexistencia pacífica. Seguiré hablando en nombre de quienes más lo necesitan y seguiré abogando por la paz y la seguridad, por los derechos humanos y la libertad. El silencio no es una opción para mí”.

Hoy, Barrera es optimista e ingeniosa, también es abierta sobre lo difícil que han sido las cosas. “Fue el año más oscuro y difícil de mi vida, y tuve que revaluar todo”, acepta. “Hubo momentos en los que sentí que mi vida se había acabado”.

Después de que la despidieran de Scream, el trabajo más o menos se evaporó. “Estuvo tranquilo durante unos 10 meses. Seguía recibiendo ofertas para pequeñas cosas aquí y allá –no voy a mentir y decir que no había nada– pero (el mensaje) era algo así como: ‘Oh, probablemente no tenga trabajo, dirá que sí a cualquier cosa’”. Se ríe sin mucho entusiasmo. En lugar de actuar, pasó gran parte de 2024 promoviendo las películas que hizo justo antes de que todo se descontrolara: primero la comedia de terror Abigail en abril, y ahora Your Monster, cinta musical romántica de terror con otro tono en la que tiene un romance con un hombre-bestia que vive en su armario.

Barrera interpreta a Laura, una actriz en apuros en Nueva York, cuyo novio dramaturgo la abandona. Ella encuentra consuelo en Monster, como llaman a una criatura afable interpretada por Tommy Dewey, quien afirma haber conocido a Laura desde su infancia. Cantan juntos y se enamoran, mientras planean vengarse del ex de Laura.

Your Monster llegó a Barrera poco después de filmar Scream VI en 2022. Había estado buscando algo diferente. “Seguía recibiendo guiones de terror y no conseguía muchos de los papeles realmente emocionantes para los que estaba audicionando”, recuerda. “Conseguía roles que no me entusiasmaban y nunca he sido una persona que sólo quiera trabajar por trabajar. Doy tanto de mí a la actuación que si una parte de mí siente que no vale la pena, seré miserable”.

Esta película, con su humor, sus números musicales y sus elaborados saltos de género, era irresistible, pero también la asustaba. “Laura es muy sincera, llora mucho y es muy dramática. Yo no soy así en absoluto”. Es esa dureza exterior. Y aunque Barrera ya había hecho comedia en el escenario antes (en particular, en las series de El joven Frankenstein, en México, y en la serie Club de Cuervos), le preocupaba estar oxidada. Sin embargo, Barrera es, en general, una persona que se preocupa. “Por dentro estoy constantemente enloqueciendo”, bromea. “Reconsidero mi carrera al menos dos veces al año. Me pregunto si debería estar haciendo esto. ¿Soy buena? ¿Volveré a trabajar alguna vez?”

Aun así, “actuar es mi pasión, no quería que se acabara”, afirma. Una parte de ella ahora está agradecida por todo lo que ha sucedido. “Durante mucho tiempo, me valoré como ser humano por mi trabajo. Así que cuando vi que podía acabarse, pensé: ¿quién soy yo? Y me di cuenta de que soy mucho más que una actriz: soy una gran hermana, una gran hija, una gran amiga. Y soy muy capaz de encontrar el éxito en otra cosa si así lo quisiera”.

¿Qué lugar ocupan las películas de Scream para ella en este momento? Comparte: “Me dieron mucho en mi carrera. Hice muy buenos amigos. Tengo seguidores tan leales de esas películas que ahora ven el resto de las cosas que hago”.

Pero admite que hay inconvenientes. En las convenciones de fanáticos, por ejemplo, los desfiles de devotos de Scream tienden a aludir con simpatía a la controversia entre las firmas de autógrafos o a preguntarle cómo está. “O dicen: ‘Lo que te hicieron es tan malo, lamento mucho que haya sucedido’. Y es algo que, creo, nunca va a terminar. Porque la franquicia nunca va a terminar. Así que, aunque todavía siento mucho amor por (esas películas), los recuerdos de ese momento tan amargo lo hacen un poco extraño”.

A esta rareza se suma la nueva ruptura que su salida ha provocado en el fandom de Scream. Cuando, justo después del despido de Barrera, Neve Campbell aceptó volver para la entrega 7 de Scream (tras haber rechazado la anterior por una disputa salarial), se formaron facciones. “Creo que siempre ha habido facciones en Scream”, se ríe, antes de hacer referencia a las reacciones negativas a los filmes anteriores en los que participó y a los anteriores en los que no. “Siempre habrá gente que te quiera, te odie, y otra que esté abierta a que una historia continúe, y quienes piensen que continuarla es arruinarla. Si quieren ir a ver la siguiente, genial. Si no, también”.

En cuanto a su propio futuro, se siente esperanzada. Después de casi un año de silencio, hace dos meses empezaron a llegar buenas ofertas. “Me sentía invisible y, de repente, se produjo un cambio que me hizo visible de nuevo”, comenta. Actualmente está filmando una serie de espionaje para la plataforma de streaming estadunidense Peacock junto a Simu Liu de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. “Era exactamente lo que necesitaba para volver a entrar en la industria y hacer algo divertido que no me destruyera emocionalmente”, se ríe Barrera. “Y, lo más importante, estoy encontrando a las personas adecuadas con las que trabajar”.

Ella sonríe: “Me siento mejor. Estuve atrapada en las dunas de arena por un tiempo y ahora siento que mis pies se mueven, tengo un tanque de oxígeno y estoy como… subiendo.”

Your Monster llegó a los cines de Reino Unido e Irlanda el pasado fin de semana.

© The Independent

Traducción: Juan José Olivares

