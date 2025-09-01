Lunes, septiembre 1, 2025
Política de seguridad “se decide soberanamente en México”, reafirma Sheinbaum en informe

La Jornada

Ciudad de México. Para que “no haya ninguna duda: la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados en 11 meses”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se mostró segura de que el nuevo Poder Judicial “ayudará mucho para garantizar la cero impunidad”.

Al rendir su primer informe de Gobierno, Sheinbaum Pardo resaltó que en lo que va de su administración, “hemos reducido el homicidio doloso en 25 por ciento. Es decir, “en julio cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre de 2024”.

Señaló que la reducción lograda en algunos estados es muy significativa.

“Por ejemplo, en Zacatecas es del 75 por ciento; en Guanajuato, 60 por ciento; estado de México, 45 por ciento; Nuevo León, 70 por ciento; Baja California, 36 por ciento; Tabasco, 48 por ciento y Colima, 33 por ciento”.

En cuanto a delitos de alto impacto, señaló que la reducción nacional en 11 meses es de 20 por ciento; en robo de vehículo con violencia, del 31 por ciento y en feminicidio, del 34 por ciento”.

Destacó que a unos meses de que lanzó la estrategia nacional contra la extorsión, además de que presentaron una reforma constitucional para que “en todo el país este delito se persiga de oficio y la víctima pueda hacer su denuncia de manera anónima”.

Indicó que “abrazando a las y a los jóvenes para garantizarles el acceso a sus derechos y a la felicidad, al tiempo que vamos garantizando la cero impunidad, los avances serán mayores. “Estoy segura que el nuevo Poder Judicial ayudará mucho en este proceso”.

Agradeció a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trejo, y de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, “su profesionalismo, su lealtad y su patriotismo”.

También a la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch “su entrega incondicional para llegar a estos resultados”. Lo mismo al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

