Miércoles, agosto 20, 2025
Pide García Luna extensión de 90 días para presentar apelación escrita de su condena

La Jornada

Ciudad de México. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pidió a una Corte de Apelaciones de Nueva York una extensión de noventa días adicionales para presentar su escrito de apelación a su condena de 38 años de prisión que enfrenta por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, debido a que “ha sido muy difícil comunicarse con sus abogados”.

Los abogados de Garcia Luna, César de Castro y Valerie Gottlieb, denunciaron en cartas presentadas a la Corte los pasados 1 y el 18 de agosto, que su cliente perdió 14.5 kilogramos de peso y no pudo tener buena higiene ni comer con cubiertos durante los meses que estuvo detenido en la prisión federal de Lee, Virginia, previo a su traslado a Colorado.

“Nuestro cliente estuvo recluido en la unidad especial reservada para quienes violan las reglas de la prisión, pese a que nunca recibió una sola infracción disciplinaria, y sólo se le entregó un juego de ropa interior”, afirmaron los defensores.

La defensa busca extender hasta el 18 de diciembre el plazo para presentar sus argumentos iniciales a la Corte de Apelaciones, originalmente previsto para el 19 de septiembre.

“Estoy proponiendo que se amplíe la fecha de presentación para la apelación del Sr. García Luna noventa días antes del 18 de diciembre de 2025, basado en la extraordinaria circunstancias relacionadas con la capacidad del abogado para comunicarse con nuestro cliente”.

Los abogados argumentaron en su carta que ha sido muy difícil comunicarse con su cliente y debido a eso no han podido estructurar sus argumentos, debido a las condiciones de aislamiento que enfrenta en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, y que sólo han podido hablar por teléfono durante tres horas en los últimos ocho meses.

“La denegación de acceso a nuestro cliente ha creado dificultades indebidas y extremas que obstaculizó nuestra capacidad de completar el resumen de apertura. Necesitamos más tiempo. Este asunto es extremadamente complejo e implica un expediente voluminoso sobre la apelación”.

“La transcripción del juicio tiene 2 mil 43 páginas. Y el Sr. García Luna no ha tenido acceso a ninguno de sus materiales, incluyendo sus notas de nuestras discusiones antes de su salida de Brooklyn”.

Asimismo, de Castro y Gottlieb aseguraron que su cliente tiene la voluntad de participar activamente en su apelación:

“El Sr. García Luna fue un participante muy activo en su propia defensa en el juicio y quiere tener un papel activo y sustantivo en la formación y presentación de sus pretensiones en apelación”, añade el documento.

