Oposición nunca podrá calumniar a AMLO, se quedó en el corazón de la gente: Sheinbaum

Mérida, Yuc. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “la oposición nunca podrá calumniar al presidente (Andrés Manuel) López Obrador, porque no se quedó en monumentos, se quedó en el corazón de la gente”.

En su visita a Mérida, la mandataria destacó que “tenemos un gran ejemplo, en un hombre que en seis años, transformó a nuestro país”, dijo alabando al expresidente.

El movimiento que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 fue mediante el voto popular y no por designación de élites políticas, subrayó.

En su visita al Estado, para rendir personalmente su primer informe de gobierno, la mandataria destacó los avances de la Cuarta Transformación (4T) en materia económica y social. Destacó que su gobierno se respalda con la cercanía ciudadana y la rendición de cuentas.

La mandataria recordó que luego de 36 años, el modelo neoliberal dejó como resultado pobreza, desigualdad y conflictos internos.