“No queremos intervención de ningún gobierno extranjero; no va a ocurrir”: Sheinbaum

Ciudad de México. “No va a ocurrir”, asentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer afirmó que podría lanzar ataques contra México para impedir el ingreso de drogas a territorio estadounidense.

En la mañanera de este martes, a pregunta sobre los dichos del magnate, la jefa del Ejecutivo mexicano subrayó que su administración no pedirá la intervención o apoyo de tropas de Estados Unidos en el combate contra el crimen organizado.

Afirmó que tras las declaraciones de Trump “hubo una aclaración (…) Después sacaron un comunicado de que a menos que nosotros lo pidiéramos ellos intervendrían.

“Nosotros no lo vamos a pedir, no queremos intervención de ningún gobierno extranjero. Hay colaboración, hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención. La última vez que Estadios Unidos vino a México con una intervención se llevó mitad del territorio”, remarcó.

Insistió: “No es que no se quiera un apoyo, pero no con tropas extranjeras”.

Ayer, en la Casa Blanca, el presidente estadounidense afirmó que podría lanzar ataques contra México para impedir el ingreso de drogas a Estados Unidos. “¿Lanzaría yo ataques en México para detener el narcotráfico? ¡No tengo problema! Haremos lo que sea necesario para detenerlo”, dijo.

Al respecto, la mandataria mexicana subrayó que en las diversas llamadas que ha tenido con Trump le ha dejado claro que no se requiere de ese tipo de apoyo.

“Lo hemos mencionado muchas veces. En las pláticas que he tenido con el presidente Trump él ha dicho en varias ocasiones: ‘Les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México que necesiten para combatir a los grupos delictivos’. Y le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que podemos participar en las informaciones, pero que nosotros no aceptamos una intervención de un gobierno extranjero”.

Sheinbaum Pardo aseguró que eso mismo se ha hecho saber al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.