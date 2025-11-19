Martes, noviembre 18, 2025
“No queremos intervención de ningún gobierno extranjero; no va a ocurrir”: Sheinbaum

La Jornada

Ciudad de México. “No va a ocurrir”, asentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las declaraciones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer afirmó que podría lanzar ataques contra México para impedir el ingreso de drogas a territorio estadounidense.

En la mañanera de este martes, a pregunta sobre los dichos del magnate, la jefa del Ejecutivo mexicano subrayó que su administración no pedirá la intervención o apoyo de tropas de Estados Unidos en el combate contra el crimen organizado.

Afirmó que tras las declaraciones de Trump “hubo una aclaración (…) Después sacaron un comunicado de que a menos que nosotros lo pidiéramos ellos intervendrían.

“Nosotros no lo vamos a pedir, no queremos intervención de ningún gobierno extranjero. Hay colaboración, hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención. La última vez que Estadios Unidos vino a México con una intervención se llevó mitad del territorio”, remarcó.

Insistió: “No es que no se quiera un apoyo, pero no con tropas extranjeras”.

Ayer, en la Casa Blanca, el presidente estadounidense afirmó que podría lanzar ataques contra México para impedir el ingreso de drogas a Estados Unidos. “¿Lanzaría yo ataques en México para detener el narcotráfico? ¡No tengo problema! Haremos lo que sea necesario para detenerlo”, dijo.

Al respecto, la mandataria mexicana subrayó que en las diversas llamadas que ha tenido con Trump le ha dejado claro que no se requiere de ese tipo de apoyo.

“Lo hemos mencionado muchas veces. En las pláticas que he tenido con el presidente Trump él ha dicho en varias ocasiones: ‘Les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México que necesiten para combatir a los grupos delictivos’. Y le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que podemos participar en las informaciones, pero que nosotros no aceptamos una intervención de un gobierno extranjero”.

Sheinbaum Pardo aseguró que eso mismo se ha hecho saber al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio.

“Ellos han entendido. El entendimiento (en materia de seguridad entre ambos países firmados en la reciente visita de Rubio a México) es de colaboración y coordinación, y en los primeros puntos queda claro el respeto a la soberanía y a nuestra territorialidad”, apuntó la presidenta.

Mueren dos turistas mexicanos y buscan a 7 desaparecidos tras tormenta de nieve en la Patagonia chilena

La Jornada -
Afp y Reuters Santiago. Dos mexicanos murieron y siete turistas más están desaparecidos en Torres del Peine, la reserva natural más visitada por extranjeros de la...
Detienen a siete personas y aseguran drogas y armas en el marco del Plan Michoacán

La Jornada -
César Arellano e Iván Saldaña En el marco del Plan “Michoacán por la Paz y la Justicia” y de las Operaciones “Paricutín”, integrantes de la...

Cámara de Representantes vota a favor de publicar archivos de Epstein

La Jornada -
Washington. La Cámara de Representantes estadounidense votó este martes a favor de hacer públicos los expedientes sobre el caso Jeffrey Epstein, después de que Donald...

Imperialistas de EU van por los recursos estratégicos de AL: Maduro

La Jornada -
Caracas. Estoy en Venezuela para presentar, en la Feria del libro de Caracas, mi nueva obra : "La conversación infinita" (ed. Acirema), una compilación...

Armenta tacha al PAN de “fascista” y de usar el manual “Ave azul” para desgaste político

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier escaló su confrontación con el PAN al calificar a sus estrategias como “fascistas” y acusar a la oposición de...

