Viernes, noviembre 7, 2025
NoticiasNacional

“No nos vamos a ir de Michoacán”: Sheinbaum; el domingo darán los ejes del Plan por la Paz

Tenemos que hacer “todo lo que está en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial”, aseguró Claudia Sheinbaum.
Negocios de Uruapan, Michoacán, suspenden sus actividades en apoyo a la marcha de La Paz, el 7 de noviembre de 2025. Foto Víctor Camacho
La Jornada

Ciudad de México. “No nos vamos a ir de Michoacán”,  tenemos que hacer “todo lo que está en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial, esa es nuestra misión…”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al mencionarle que el autor material del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años.

Con atención a las causas, “hay que abrazar a los jóvenes”, sostuvo. Las familias y jóvenes de Michoacán “no están solos” y el domingo presentaremos los ejes centrales del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, afirmó.

Dijo que la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y todos los secretarios del gabinete, se han estado acercando con los distintos sectores en en la entidad.

Con “los presidentes municipales; ayer tuvo reunión con las iglesias y ha habido reunión con los maestros y maestras. Y el domingo lo presentamos (el plan), porque no nos vamos a ir de Michoacán, y después se puede seguir ampliando”.

Puedes consultar: Sheinbaum convoca a Gabinete de Seguridad a reunión de última hora tras violencia en Michoacán

Porque seguirá habiendo reuniones para “seguir fortaleciendo”. Esta tarde, tendrá una reunión más con ese fin con su gabinete, en la que estará el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Subrayó que en el estado “están todos los programas de bienestar; ha habido la presencia de la Guardia Nacional, pero tenemos que fortalecerla más. Así lo dije el primer día hay que fortalecer la estrategia en Michoacán”.

Pero resaltó que la estrategia de seguridad “no es solamente presencia de las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de las fiscalías, las detenciones, tiene que tener un contenido necesariamente de atención a las causas… Abrazar a los jóvenes a las y a los jóvenes”.

Nuestro objetivo, sostuvo, “es justamente a través de la cultura, del deporte, de la educación y de una visión distinta de las y los jóvenes, la posibilidad de darles todas las opciones para que no tengan a la delincuencia organizada como una opción de vida”.

Leer también: Segob y Michoacán escuchan propuestas de iglesias y alcaldes para promover la paz

Ningún mexicano, mexicana, “nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales”.

 

La presidenta señaló que fueron “demasiados años, 36, de abandono de los jóvenes. Apenas se recuperó durante seis años -gobierno de Andrés Manuel López Obrador-  una política de avance en la educación y en atención a los jóvenes”.

Entonces, insistió, “una estrategia de seguridad tiene que tener la parte formal de presencia de la policía, de la Guardia Nacional, de las fuerzas federales, si es necesario; la inteligencia, la investigación, la coordinación, las detenciones, la judicialización, pero tiene que tener atención a las causas”.

Manifestó que la derecha “criticó mucho esto de abrazos, no balazos, porque decían ellos que era abrazos a la delincuencia. Falso, nadie planteó nunca eso.

Te recomendamos: “Buitres” de la derecha, quienes piden regreso a la guerra contra el narco: Sheinbaum

“El asunto es que hay que acercarse a los jóvenes. Les llamaron ninis, rechazados, no. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial… Hay que seguir trabajando en ello todos los días”.

Indicó que el Plan Michoacán por la Paz “no solamente es la presencia de las fuerzas federales o las detenciones o la fortaleza de las fiscalías; que los jueces hagan su trabajo para que haya detenciones de personas que presuntamente pertenecen a los grupos delincuenciales y que tengan sus juicios, sino la atención a las causas”.

Afirmó que “tiene que haber más escuelas, más atención, más cultura, más deporte, de tal manera que los jóvenes se sientan atendidos y no vean en un grupo delincuencia una opción que les da recursos y al final es una opción de muerte para todas y todos ellos”.

Leer más: Persisten protestas en Michoacán por el homicidio de Carlos Manzo; exigen justicia

Temas

Más noticias

Internacional

EU asegura que Irán planeó asesinar a embajadora de Israel en México

La Jornada -
Washington. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán conspiró para asesinar a la embajadora de Israel en México a partir de finales...
Nacional

Sheinbaum, persona non grata para Perú

La Jornada -
Lima. El Congreso peruano declaró ayer a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, persona non grata” por su “inaceptable injerencia en asuntos internos”...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Analiza la Fundación Jenkins acciones a seguir tras develarse investigaciones en su contra

Patricia Méndez -
Los integrantes de la Fundación Jenkins se encuentran en el análisis de las declaraciones recientes del coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra,...

Participa Lilia Cedillo en reunión de IES presidida por Claudia Sheinbaum

Martín Hernández Alcántara -
La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, participó en la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación...
00:01:24

Investigan a la Fundación Jenkins por posible lavado de dinero: García Parra

Yadira Llaven Anzures -
Desde hace aproximadamente seis meses, el Gobierno del Estado de Puebla inició acciones legales para investigar a la Fundación Mary Street Jenkins por presunto...

Más noticias

EU asegura que Irán planeó asesinar a embajadora de Israel en México

La Jornada -
Washington. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán conspiró para asesinar a la embajadora de Israel en México a partir de finales...

Sheinbaum, persona non grata para Perú

La Jornada -
Lima. El Congreso peruano declaró ayer a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, persona non grata” por su “inaceptable injerencia en asuntos internos”...

Asesino del alcalde de Uruapan, de 17 años y originario de Paracho

La Jornada -
Morelia, Mich., Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario del municipio de Paracho, fue identificado como el autor material del homicidio del alcalde...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025