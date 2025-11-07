“No nos vamos a ir de Michoacán”: Sheinbaum; el domingo darán los ejes del Plan por la Paz

Ciudad de México. “No nos vamos a ir de Michoacán”, tenemos que hacer “todo lo que está en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial, esa es nuestra misión…”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al mencionarle que el autor material del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía 17 años.

Con atención a las causas, “hay que abrazar a los jóvenes”, sostuvo. Las familias y jóvenes de Michoacán “no están solos” y el domingo presentaremos los ejes centrales del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, afirmó.

Dijo que la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y todos los secretarios del gabinete, se han estado acercando con los distintos sectores en en la entidad.

Con “los presidentes municipales; ayer tuvo reunión con las iglesias y ha habido reunión con los maestros y maestras. Y el domingo lo presentamos (el plan), porque no nos vamos a ir de Michoacán, y después se puede seguir ampliando”.

Porque seguirá habiendo reuniones para “seguir fortaleciendo”. Esta tarde, tendrá una reunión más con ese fin con su gabinete, en la que estará el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Subrayó que en el estado “están todos los programas de bienestar; ha habido la presencia de la Guardia Nacional, pero tenemos que fortalecerla más. Así lo dije el primer día hay que fortalecer la estrategia en Michoacán”.

Pero resaltó que la estrategia de seguridad “no es solamente presencia de las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de las fiscalías, las detenciones, tiene que tener un contenido necesariamente de atención a las causas… Abrazar a los jóvenes a las y a los jóvenes”.

Nuestro objetivo, sostuvo, “es justamente a través de la cultura, del deporte, de la educación y de una visión distinta de las y los jóvenes, la posibilidad de darles todas las opciones para que no tengan a la delincuencia organizada como una opción de vida”.

Ningún mexicano, mexicana, “nadie quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales”.

La presidenta señaló que fueron “demasiados años, 36, de abandono de los jóvenes. Apenas se recuperó durante seis años -gobierno de Andrés Manuel López Obrador- una política de avance en la educación y en atención a los jóvenes”.

Entonces, insistió, “una estrategia de seguridad tiene que tener la parte formal de presencia de la policía, de la Guardia Nacional, de las fuerzas federales, si es necesario; la inteligencia, la investigación, la coordinación, las detenciones, la judicialización, pero tiene que tener atención a las causas”.

Manifestó que la derecha “criticó mucho esto de abrazos, no balazos, porque decían ellos que era abrazos a la delincuencia. Falso, nadie planteó nunca eso.

“El asunto es que hay que acercarse a los jóvenes. Les llamaron ninis, rechazados, no. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven se acerque a un grupo delincuencial… Hay que seguir trabajando en ello todos los días”.

Indicó que el Plan Michoacán por la Paz “no solamente es la presencia de las fuerzas federales o las detenciones o la fortaleza de las fiscalías; que los jueces hagan su trabajo para que haya detenciones de personas que presuntamente pertenecen a los grupos delincuenciales y que tengan sus juicios, sino la atención a las causas”.