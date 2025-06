No hay pruebas, solo dichos: Sheinbaum sobre señalamientos del Tesoro de EU, a México se le respeta

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Departamento del Tesoro no proporcionó pruebas de lavado de dinero de Vector, CIBanco e Intercam. No obstante, dijo que la Secretaría de Hacienda, iniciará una investigación y si se comprueba el ilícito, habrá incluso denuncias penales. Pero “no hay pruebas, solo dichos”, subrayó. México, resaltó, “no es piñata de nadie. A México se le respeta”.

Señaló que el Departamento del Tesoro sólo proporcionó información de transparencias entre empresas chinas -legalmente constituidas- con firmas mexicanas, a través de esas instituciones bancarias, pero “no hay pruebas contundentes…Entonces ni negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas”.

Al fijar posición en la mañana del pueblo sobre las sanciones administrativas impuestas a esas instituciones financieras, resaltó que Hacienda le informó que hace algunas semanas, al igual que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “recibió información confidencial por parte del Departamento del Tesoro y de FinCen (Financial Crimes Enforcement Network, por sus siglas en inglés) que es la institución espejos en Estados Unidos de la UIF de estas tres instituciones financieras, pero venía información muy general, no había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras hacían lavado de dinero”.

Dijo que ante la información que ayer publicó el Departamento del Tesoro, “decidimos con la Secretaría de Hacienda solicitar más información, porque la mayor información que venía era de transferencias de empresas chinas con empresas mexicanas” a través de estas instituciones bancarias.

Afirmó que las empresas chinas “que vienen inclusive mencionadas en el comunicado de ayer están legalmente constituidas”.

Indicó que México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares en 2024. “Entonces mencionar transferencias financieras con instituciones chinas, legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas, pues no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias, como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas”.

Por cierto, añadió la presidenta, pues “es muy pequeño comparado con el comercio que tiene Estados Unidos con China, que es de trillones de dólares”

Dijo que Hacienda y la UIF consideraron que no era suficiente la información, por lo que pudieron dar más datos al Departamento del Tesoro.

“Si hay más información que implique realmente pruebas contundentes de lavado de dinero, para que se pudieran revisar por las instituciones mexicanas, tanto la UIF como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la que revisa a las instituciones financieras”.

Insistió: “no hubo más información; aún así, el secretario de Hacienda decide iniciar una investigación a través de la CNBV, dada la información que se está presentando, y la UIF hace lo mismo”.

Indicó que la CNBV ha encontrado faltas administrativas de las tres instituciones financieras, pero “no son ninguna prueba de lavado de dinero, sino sencillamente faltas administrativas”, que implican una sanción.

Mencionó que la UIF “investiga a estas empresas chinas que supuestamente son las que están asociadas con un presunto lavado de dinero y se encuentra que tienen comercio con México desde hace muchos años y muchísimas interacciones a través de otros bancos, con 300 empresas mexicanas que no muestran que hay algo malo, sino al contrario, que hay un comercio entre China, y México muy activo”.

No tiene nada que ver con lavado de dinero y subrayó que Hacienda insiste al Departamento del Tesoro que envíe información, “pruebas contundentes de lavado”.

Afirmó que en la documentación que se publicó “no hay ninguna prueba son dichos; no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Nuestra posición es: si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar como en cualquier delito”.

Hasta ahora, destacó, el Departamento del Tesoro “no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero y tenemos antecedentes en la relación México, Estados Unidos de temas en donde incluso, por ejemplo en el el caso del General Cienfuegos, a quien detuvieron sin ninguna prueba. Tan es así que lo sueltan”.

Pidió al Departamento del Tesoro que envíe las pruebas “si es que las tiene, para que los acompañemos en el proceso. Si hay pruebas, pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero. Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces ni negamos ni lo aceptamos sencillamente no hay pruebas si hay pruebas”:

Indicó que sin pruebas, no se puede actuar. “No vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero no con dichos, sino con pruebas contundentes”.

La presidenta manifestó que “México no se subordina a nadie. Somos un país libre soberano, independiente, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. La relación con Estados Unidos no es de subordinación, es de iguales. No somos piñata de nadie, a México se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump” y los secretarios del gabinete con su pares estadounidenses.

Vamos a seguir pidiendo la información y Hacienda, junto con la CNBV y el Banco de México “harán todo lo necesario para mantener nuestro sistema financiero”.

Dijo que CIBanco, Intercam y Vector son bancos muy pequeños, y el sistema financiero mexicano “es muy sólido, muy fuerte”.

Subrayó que México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero y resaltó la reforma que sobre la mantenía avanza en el Congreso.

“Una ley muy importante que veníamos trabajando desde hace tiempo, no tiene nada que ver con esto, pero sale a cuento en este momento porque con nosotros no hay impunidad frente al lavado de dinero. México está bien, el peso fuerte”.

Al insistirle que el Departamento del Tesoro plantea que hay vínculos de las tres instituciones con sobornos de Genaro García Luna –preso en Estados Unidos por sus asociación con el crimen organizado- dijo que no hay ningún indicio, ni en las investigaciones que realiza México en torno al ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón.

“Sigue investigando la UIF, no es que ya investigo y se acaba la investigación. Siguen las investigaciones de estas tres empresas y de otras empresas que salgan”.

Indicó que con “la fortaleza de la nueva ley (contra el lavado de dinero), también se le dan más capacidades a la UIF para seguir investigando, pero no hay nada, ninguna prueba, en nada de lo que envía el Departamento del Tesoro, de algún vínculo de estas tres instituciones financieras con lavado de dinero o con algún vínculo con la delincuencia organizada”.