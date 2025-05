Ninguna señal de que el TMEC vaya a desaparecer, dice CSP tras planteamiento de Trump

Ciudad de México. El anuncio del Jefe de la Casa Blanca, Donald Trump de revisar el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, ratifica las prevenciones que se tenían y “hasta ahora no tenemos ninguna otra señal de que el tratado vaya a desaparecer, al contrario, continúan las pláticas con las áreas de Hacienda y Comercio que siguen trabajando en el marco de este tratado”. Sin embargo, aseveró que “en cualquier circunstancia, México está preparado”.

Al referirse a este nuevo escenario planteado por Trump destacó que en México hay mucha coordinación con los empresarios para revisar las condiciones de exportaciones e importaciones, en el contexto del Plan México. Sheinbaum explicó que en la actualidad hay dos mecanismos de intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, una bajo las reglas del T-MEC y otra en el marco de la Organización Mundial del Comercio que tiene una cláusula denominada “nación más favorecida”.

También puedes ver: Impone EU aranceles de 20.91% al jitomate mexicano

Bajo esta regla se exporta hacia Estados Unidos pero en el que no se tiene establecidas las reglas de origen -que obliga a que el 70 por ciento de los insumos de un producto tiene que ser producido en América del Norte, bajo las reglas del T-MEC – que es ahora lo que expresamente Trump pretende revisar.

Sin embargo, la Presidenta dijo que “sí vemos que Estados Unidos quiere conservar el T-MEC, con sus cambios, pero quiere conservar. Eso nos da mucha confianza y tenemos muy buen diálogo, en particular en temas comerciales. No creemos que vaya a desaparecer, pero lo que no va a desaparecer es esta integración económica y eso lo defienden las empresas estadounidenses que tienen muchas inversiones en México y en Canadá”.

-¿Le preocupa terminar con T-MEC?

“Nuestra economía está muy integrada a Estados Unidos y Canadá, tiene más de 30 años. Esto lo sabe el gobierno de Estados Unidos. Hay que escuchar todo lo que dijo. El T-MEC es mejor que el Nafta. Que le ha hecho bien a los tres países. Revisión o terminación, es la manera de hablar de Trump”.

“Si vemos como ha sido desde el 20 de enero a la fecha, las definiciones de tarifas a México y Canadá, tenemos una situación preferencial”.

Podría interesarte: Firma Trump decreto para evitar “superposición” de aranceles en autos