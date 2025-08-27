Martes, agosto 26, 2025
Niegan amparo a Silvano Aureoles contra nuevas órdenes de aprehensión

La Jornada

Ciudad de México. La orden de aprehensión contra el exgobernador de Michocán, Silvano Aureoles, prófugo de la justicia continúa vigente, luego de que una juez de distrito negó concederle la suspensión definitiva contra nuevas órdenes de arresto que hayan librado en su contra. Los actos que reclamó en su demanda son diferentes a los que ya cuenta por delitos de asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero por un monto que se estima en 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles en la entidad.

El pasado 18 de agosto, Jovita Vargas Alarcón, titular del juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México (en contra de quien la Fiscalía General de la República interpuso una denuncia por obstrucción de la justicia) le concedió una suspensión provisional y le impuso una garantía de 100 mil pesos para que surtiera efectos la medida cautelar.

Sin embargo, el 20 de agosto Aureoles Conejo, y uno de sus excolaboradores no asistieron a la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) les imputaría dichos cargos. Ese día estaba citado a audiencia de imputación ante la juez del Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava y aunque sus abogados acudieron a la cita, él no se presentó.

La impartidora de justicia recordó que de febrero a la fecha el Aureoles Conejo ha solicitado tres amparos en contra de órdenes de arresto, y de ellos solo quedaba la suspensión otorgada la semana pasada pero ese recurso no tenía relación con el mandamiento por el cual se ordenó su detención.

En marzo pasado cuatro excolaboradores del exgobernador fueron vinculados a proceso en una audiencia inicial donde el Ministerio Público Federal los acusó, junto con Aureoles, de realizar una operación irregular de arrendamiento y posterior compra de inmuebles para instalar siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

Ausencia de ministros y consejeros marcan último informe de Piña al frente de la SCJN

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. Entre notorias ausencias de ministros, representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, consejeros electorales y de la Judicatura, la...
Al menos 350 mil protestan en Tel Aviv; piden a Israel aceptar acuerdo para liberar rehenes en Gaza

La Jornada -
Tel Aviv. Al menos 350 mil manifestantes israelíes protestaron este martes en la Plaza de los Rehenes, para exigir que su gobierno acepte el acuerdo...

Dan 298 años de cárcel a uno de los asesinos del hijo de Javier Sicilia

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. A casi 15 años de los hechos, un juez federal dictó 293 años de prisión contra José...

Depósito de llantas usadas en el río, “problema de lo más preocupante” en Tlaxcala: Conagua; se han recolectado alrededor de tres mil piezas

Guadalupe de La Luz Degante -
En lo que va del año, en el estado se han recolectado alrededor de tres mil llantas usadas y depositadas en el río, lo...

En Huauchinango detecta FGR camión trasladando 66 mil litros de combustible robado

Martín Hernández Alcántara -
Un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en Puebla permitió el aseguramiento de un tractocamión cargado con más de 66 mil...

García Luna es un capo a la altura de ‘El Chapo’ y ‘El Mayo’, destaca Sheinbaum dichos de la DEA

La Jornada -
Alma E. Muñoz y Emir Olivares Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los señalamientos de Ismael El Mayo Zambada, de que corrompió a policías,...

