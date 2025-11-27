Jueves, noviembre 27, 2025
Niegan amparo a casino, subsidiario de Tv Azteca, contra congelamiento de cuentas bancarias

Un juez federal negó la suspensión provisional a Ganador Tv Azteca SAPI de CV, contra el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Hace dos semanas la UIF bloqueó las cuentas de 13 casinos donde se detectaron operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero "por su alto riesgo financiero” y “para evitar que sean usados por el crimen organizado”. Foto Cuartoscuro / archivo
La Jornada

México. Un juez federal negó la suspensión provisional a Ganador Tv Azteca SAPI de CV, empresa subsidiaria de Tv Azteca, contra el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

La empresa que pertenece a Grupo Salinas, promovió un juicio de amparo el pasado 13 de noviembre ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, donde reclamó “la promulgación y orden de publicación de la Ley de Instituciones de Crédito, en específico el artículo 115″, es decir el bloque de sus cuentas bancarias que mantiene en BBVA y Banco Azteca.

Al respecto, la juez Luz María Flores Alva, no le otorgó la medida cautelar y programó la audiencia constitucional para el 26 de enero donde determinará si le concede la suspensión definitiva de los actos reclamados.

Hace dos semanas la UIF bloqueó las cuentas de 13 casinos donde se detectaron operaciones posiblemente relacionadas con lavado de dinero “por su alto riesgo financiero” y “para evitar que sean usados por el crimen organizado”.

En aquella ocasión, Grupo Salinas confirmó que entre los 13 casinos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte de establecimientos que estarían lavando dinero se encuentran un par de las filiales de Tv Azteca y aseguró que siempre ha cumplido con la ley en la materia. 

El consorcio informó que Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V., y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresas subsidiarias de TV Azteca, son parte de la investigación difundida por las autoridades hacendarias.

