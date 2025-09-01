Ni el poder ni el dinero, sólo “el servicio al pueblo” guiará a la nueva Corte: Aguilar

Ciudad de México. Tengan la seguridad que esta es una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “distinta, diferente a las anteriores. Aquí el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes”, afirmó Hugo Aguilar Ortiz, ministro electo para presidir el máximo tribunal del país a partir de este día.

Durante una ceremonia tradicional de los pueblos originarios, realizada en el sitio arqueológico de Cuicuilco, al sur de la Ciudad de México, Aguilar Ortiz dijo a los asistentes, entre los cuales estuvo la ministra Lenia Batres Guadarrama, que la realización de esta celebración llevada a cabo por representantes de comunidades indígenas “es una muestra palpable de que hay un compromiso” para servir al pueblo.

El que será formalmente el nuevo presidente de la SCJN resaltó que “para el país estamos iniciando algo nuevo. No solo somos materia, también somos inteligencia y somos espíritu y por eso hoy quisimos iniciar nuestras actividades con la guía de nuestras sabias y sabios”.

Tras presenciar la ceremonia de consagración de los bastones de mando, indicó que a las cuatro de la tarde cada uno de los integrantes de la nueva SCJN van a recibir su bastón “en el Zócalo de la ciudad, en el corazón de nuestro país”.

Dijo que “cuando surgió la iniciativa de recibir el bastón de mando” sus compañeros “abrieron su corazón, su pensamiento, para acompañar este momento importante”.

“Tengan la seguridad de que es una Corte distinta, una Corte diferente a las anteriores. Aquí, el pensamiento y el corazón no lo va a guiar el poder ni el dinero, sino el servicio al pueblo, el servicio a cada uno de ustedes”.

Respecto del ministro Arístides Guerrero García, quien se accidentó hace una semana, refirió que sufrió un percance que le impidió asistir a la ceremonia y “dos hermanos ministras se disculpan por no poder estar, pero quiero decirles que estamos haciendo un equipo importante para arrancar las nueva Suprema Corte con otra visión, con otro espíritu y con otro ánimo”.

