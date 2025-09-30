Martes, septiembre 30, 2025
“Nadie se va quedar desamparado”, asegura Sheinbaum a damnificados de Neza

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una mesa de atención a la emergencia en Nezahualcóyotl tras las inundaciones que afectaron a más de ocho mil familias. Foto René Ramón
La Jornada

Nezahualcóyotl. Mex. Nadie se va quedar desamparado”, fue el mensaje que esta tarde envío la presidenta Claudia Sheinbaum a los damnificados de Nezahualcóyotl, luego de encabezar la mesa de trabajo por la contingencia sanitaria tras la tormenta del pasado sábado, la cual afectó a más de ocho mil familias debido al colapso del colector Villada.

La primer mandataria, se reunió con la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez y el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, entre otras autoridades.

Al término de la reunión celebrada en la escuela secundaria Valentín Gómez Farías, la mandataria atendió a los medios de comunicación.

Informó que ya empezaron a bajar los niveles de las aguas residuales concentradas en el punto más crítico e inició el primero de dos censos, para apoyar a los damnificados.

“Muy pronto (se darán los apoyos) nadie se va a quedar desamparado”, sostuvo la presidenta.

Sheinbaum Pardo aseguró que esta misma semana se estaría entregando un primer apoyo para quienes ya fueron censados.

Y después, continuó, a partir de la evaluación de riesgos se va a dar un segundo apoyo.

“A todas las familias que fueron afectadas, se están levantando los censos. Lo más pronto posible (se entregará) el primer apoyo, esta misma semana”

Sostuvo que se han registrado lluvias muy atípicas “llovió lo que no había llovido en muchos años”.

En el caso del colector Villada indicó que se ha detectado que presenta contra pendiente.

Por tal razón anunció una obra que estaría iniciando este mismo año, “para evitar que haya nuevas inundaciones”. Y sostuvo que su visita es precisamente para apoyar a la gente. Al momento de retirarse de la colonia Ampliación Vicente Villada, algunos vecinos que se enteraron de su visita, le aplaudieron y la abrazaron. “!Arriba la presidenta!” “!arriba nuestra presidenta!” Y le dieron bendiciones en su retorno a la CDMX.

