Nacimientos cayeron 8.16% en 2024; es la cifra más baja desde 2020

Ciudad de México. México registró un millón 672 mil 227 nacimientos en 2024, 8.16 por ciento menos que el año anterior; además, marcó la cifra más baja desde 2020, revelaron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al dar a conocer la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR), que se genera anualmente a partir de la información que se capta durante el registro de los nacimientos que realizan las Oficialías del Registro Civil en todo el país, los datos del Inegi detallaron que el número de nacimientos continúa con una tendencia a la baja de la última década, sólo interrumpida en 2021, cuando reportó un aumento anual de 17.37 por ciento con un millón 912 mil 178 nacimientos. Dentro de los datos que presenta el Instituto en 2015 se registraron 2 millones 353 mil 596 nacimientos.

De acuerdo con el Inegi, la tasa de nacimientos registrados por cada mil mujeres en edad fértil (15 a 49 años) fue de 47.7, lo que representó una disminución de 4.5 respecto al año anterior.

Chiapas presentó la tasa más alta de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil, con 86.7. Le siguió Durango, con 58.9; y Nayarit, con 58.6. Las más bajas se presentaron en Ciudad de México, con 32.8; Yucatán, 38.1; e Hidalgo, 38.3.

De las personas registradas, 49.4 por ciento correspondió a mujeres y 50.6 por ciento a hombres. En seis casos no se especificó el sexo de la persona. Se registraron 102.6 hombres por cada cien mujeres.

La edad más frecuente en la que se registraron las personas fue cuando contaban con menos de un año. El porcentaje de registros a esta edad ascendió a 82. De las personas registradas, 7.2 por ciento tenía 6 años y más.

Las madres entre 20 y 24 años de edad al momento del nacimiento representaron 23.88 por ciento del total de nacimientos registrados. Siguieron las que tenían entre 25 y 29 años, con 22.59 por ciento. Un 0.36 por ciento correspondió a madres menores de 15 años.

Las mujeres de entre 35 y 39 años representaron 8.91 por ciento.

En 54.2 por ciento de los nacimientos registrados, la madre residía en localidades de 15 mil o más habitantes, mientras que 33.4 por ciento residía en localidades con menos de 15 mil. En 12.4 por ciento de los casos no se especificó la residencia habitual a nivel de localidad.

Hubo 895 mil 27 nacimientos registrados de madres de entre 10 y 17 años al momento del nacimiento, lo que representó una tasa de 10.1 nacimientos por cada mil mujeres en ese grupo de edad.

Las entidades federativas de registro con las mayores tasas fueron Chiapas, con 19.4, y Oaxaca y Michoacán, con 12.8 cada una. Las que presentaron las menores tasas fueron Ciudad de México, con 5.2, y Quintana Roo y Nuevo León, con 6.3 cada una.