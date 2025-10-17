Murió el PRI y ahora PAN busca a MC: Sheinbaum

Al analizar el intento de reconformación de las alianzas opositoras, ahora entre los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) –pues se dice que el Revolucionario Institucional (PRI) ya murió–, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en entredicho los liderazgos de esos institutos minoritarios: “¿quién es el PAN?, ¿quién dirige hoy el blanquiazul? El cártel inmobiliario, los corruptos del cártel inmobiliario, hay que decirlo con todas sus letras”.

Durante su conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la mandataria federal arremetió contra la oposición porque ahora el PAN, que siempre ha representado a la derecha y defendido los intereses del conservadurismo, se busca aliar con Movimiento Ciudadano, “que son supuestamente progresistas. pero ¿qué es en realidad?, pues la representación de los intereses del viejo régimen”. Al final de cuentas consideró que en el país hay dos grandes proyectos: quienes pretenden el regreso de la corrupción, según dijo, y el movimiento de transformación.

Sheinbaum criticó la idea de regresar a un modelo económico que tenía “la corrupción como esencia”, sin importar si era el PRI o el PAN el que estaba en el gobierno, porque todos los presidentes durante 36 años fueron lo mismo”.

Sheinbaum acusó a Vicente Fox de haber engañado al pueblo cuando dijo que iba a haber cambio, esa fue su consigna. “Y lo engañó, porque gobernó igual, igual, representaban los mismos intereses. El mismo equipo incluso en muchas áreas, el mismo modelo económico y la corrupción. Y el pueblo: abandonado, olvidado”.

Al ahondar en sus críticas al panismo, recordó su postura frente a la política social. Abiertamente han expresado su inconformidad contra los Programas del Bienestar, porque ellos no están de acuerdo con que todos los adultos mayores tengan apoyo, “porque ellos deberían trabajar hasta los 90 años, porque hay que enseñarles a pescar y no hay que darles el pescado”.

Más adelante, la mandataria sugirió que el PRI está en vía de extinción porque su dirigente, Alejandro Alito Moreno, “ya no representa a nadie. No, pero sigue”.

También rechazó la viabilidad de la nueva alianza que empieza a vislumbrarse entre el PAN y MC, “porque se quieren lavar la cara, pero todos representan lo mismo”.

Coalición, posible; hay que esperar la reforma electoral

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, declaró ayer que su partido siempre ha estado abierto al diálogo con las distintas fuerzas políticas, pero por el momento va a sostener la decisión de competir solo en los comicios.

En reacción a lo declarado por Sheinbaum horas antes, el legislador pidió a la mandataria serenarse, porque aún falta un año y ocho meses para los comicios federales intermedios.

Consideró que “cuando alguien quiere adelantar el proceso electoral, lo que quiere hacer es distraer la atención. Y México hoy tiene muchos problemas, tiene dificultades en temas de seguridad. Acabamos de tener una crisis de protección civil por los desastres naturales y la Presidenta debería estar concentrada en el ejercicio de su gobierno, no en la grilla electoral”.

Castañeda sostuvo que es un error táctico hablar en estos momentos de coaliciones, ya que todavía no se sabe en qué va a terminar la reforma electoral que “están cocinando desde Palacio Nacional”.

(Con información de Georgina Saldierna y Andrea Becerril).