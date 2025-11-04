México seguirá con su tradición humanista de otorgar asilo político: SRE

Ciudad de México. El gobierno de México reiteró que continuará con su tradición humanista de otorgar asilo político a personas perseguidas políticas en otras naciones. “Estamos actuando de forma pacífica, en sentido humanitario y con estricto apego al derecho internacional”, señaló el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco.

En representación del canciller Juan Ramón de la Fuente, Velasco participó en la mañanera de este martes de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde insistió en que México rechaza la decisión “unilateral” del gobierno interino de Perú de romper relaciones diplomáticas por el otorgamiento de asilo diplomático a la ex primera ministra, Betssy Chávez Chino, lo que las autoridades peruanas consideraron como un acto “inamistoso”.

En la conferencia, también estuvo la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, quien en respuesta a la posición del gobierno del mandatario interino José Jerí reviró: “El asilo político es un acto pacífico, no puede ser considerado como un acto inamistoso por ningún Estado. Todo esto lo reconocen tratados e instrumentos del derecho internacional”.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, Velasco detalló que la decisión de México de otorgar asilo a Chávez —quien ocupó el cargo en el mandato de Pedro Castillo, depuesto en diciembre de 2022 de manera irregular por el Congreso de su país—, corresponde única y exclusivamente al propio México.

Indicó que tras decidir brindar esa protección a la ex primera ministra peruana, el gobierno mexicano entregó una nota al de Perú con la solicitud para que se otorgara el salvo conducto para que Chávez pueda abandonar territorio de la nación andina.

El funcionario remarcó que la determinación de la administración de Sheinbaum se fundamentó en la larga tradición de asilo diplomático que tiene México y apego estricto al derecho internacional.

“Rechazamos la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas (…) Estamos actuando de forma pacífica, en sentido humanitario y con estricto apego al derecho internacional. Vamos a seguir con instrucción de la Presidenta y del canciller De la Fuente, defendiendo esta tradición humanista, actuando conforme a derecho internacional. Es una decisión de Perú que no compartimos, pero la amistad entre los pueblos de México y Perú continua”.

Serur, por su parte, expuso que México ha mantenido desde su independencia una tradición de asilo y refugio.

Recordó cuando el presidente Lázaro Cárdenas recibió a miles de españoles que huyeron de la dictadura y el fascismo del régimen de Francisco Franco; a cientos de miles de personas víctimas de las dictaduras de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil; a muchos de los perjudicados por los conflictos en Centroamérica o a personalidades como Rigoberta Menchú, Evo Morales, León Trosky y José Martí.

“Toda persona extranjera que encuentre en peligro su vida, su integridad y su libertad por sus ideas o actividades políticas, puede solicitar asilo político a México; y son la Constitución, la ley en la materia y el derecho internacional quienes norman el criterio para concederlo o no”.

Enfatizó que para México, el asilo político y el refugio son figuras que, en primer lugar, buscan proteger a las personas. “Son figuras humanistas. Solicitarlo es un derecho humano de cualquier persona y su otorgamiento es un derecho de México como Estado soberano, que debe ser respetado por otros países”.

Por su parte, el director para América Latina y el Caribe de la SRE, Pablo Monroy —quien era embajador de México en Perú cuando la crisis que llevó a la detención de Castillo—, expuso que a diferencia de Perú, México no ha respondido igual.

“México no declaró persona non grata al embajador de Perú en ese tiempo, ni a ninguna presidenta o presidente peruano; México mantuvo sus relaciones diplomáticas con Perú, esto por el profundo respeto y amor que le tenemos al pueblo peruano”.

