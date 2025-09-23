Martes, septiembre 23, 2025
México publica reglas de procedimiento sobre derechos antidumping en T-MEC
La Jornada

Ciudad de México. El gobierno de México publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación las reglas de procedimiento de un artículo sobre revisión de resoluciones definitivas sobre derechos antidumping y compensatorios del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El documento, firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indica que las reglas serán publicadas también en la Canada Gazette y en el Federal Register de Estados Unidos.

“Estas Reglas se establecen de conformidad con el Artículo 10.12.14 (Revisión de Resoluciones Definitivas sobre Derechos Antidumping y Compensatorios) del tratado y se aplican a todas las revisiones ante un Panel de conformidad con el Artículo 10.12 (Revisión de Resoluciones Definitivas sobre Derechos Antidumping y Compensatorios) del tratado”, dice el documento.

