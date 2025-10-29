Miércoles, octubre 29, 2025
NoticiasNacional

México exige a EU respeto a protocolo de coordinación en combate a embarcaciones del crimen organizado: Sheinbaum

México exige a EU respeto a protocolo de coordinación en combate a embarcaciones del crimen organizado: Sheinbaum
México exige a EU respeto a protocolo de coordinación en combate a embarcaciones del crimen organizado: Sheinbaum
La Jornada

Ciudad de México. México solicitó formalmente al gobierno estadounidense que en los casos en que se pretenda combatir la presencia de embarcaciones del crimen organizado trasladando drogas, aún cuando sea en aguas internacionales pero en las inmediaciones de nuestro país, esta debe realizarse bajo los protocolos de coordinación con la Secretaría de Marina, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al detallar la reunión que sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, la mandataria detalló que como parte de los acuerdos bilaterales de colaboración en materia de seguridad, existe un protocolo que establece que cuando Estados Unidos identifique el tráfico de embarcaciones con cargamentos ilegales debe notificar a México.

A partir de esta notificación, la Secretaría de Marina realiza las acciones correspondientes para detener este tráfico ilegal, dijo Sheinbaum quien detalló que en principio, Johnson estuvo de acuerdo, por lo que notificará al gobierno de Estados Unidos.

“No queremos que haya violaciones a nuestra soberanía ni violaciones a nuestra zona económica”, apuntó. Con independencia que en estas embarcaciones pudiera ir un mexicano, más allá de ser un presunto delincuente.

Temas

Más noticias

Nacional

Acuerdo con el gobierno cumple “parcialmente” las demandas: productores

La Jornada -
Ciudad de México. Con un acuerdo que cumple “parcialmente” las demandas, los productores de maíz de la región del Bajío (Jalisco, Michoacán y Guanajuato)...
Nacional

Sader y maiceros del Bajío alcanzan acuerdo; aceptan apoyo oficial de $950 por tonelada

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) alcanzó un acuerdo con las organizaciones de productores que habían bloqueado diversas carreteras...

Últimas

Últimas

Relacionadas

ONU aprueba nueva resolución para poner fin al bloqueo contra Cuba

La Jornada -
La Habana. La Asamblea General de la ONU adoptó este miércoles por una amplia mayoría una nueva resolución que reclama el final del bloqueo...
00:01:52

Texmelucan es una de las zonas más peligrosas para migrantes que regresan el fin de año: Gaspar

Efraín Núñez -
La entrada al estado por la zona de San Martín Texmelucan es una de las más peligrosas para los migrantes, debido a que son...

Vigencia de la Cuarta Transformación en México

Jaime Ornelas Delgado -
La Cuarta Transformación del país, impulsada por millones de mexicanos, ha sido, también, una categoría central en el ejercicio político mexicano en los últimos años. Este movimiento político busca establecer...

Más noticias

Acuerdo con el gobierno cumple “parcialmente” las demandas: productores

La Jornada -
Ciudad de México. Con un acuerdo que cumple “parcialmente” las demandas, los productores de maíz de la región del Bajío (Jalisco, Michoacán y Guanajuato)...

Sader y maiceros del Bajío alcanzan acuerdo; aceptan apoyo oficial de $950 por tonelada

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) alcanzó un acuerdo con las organizaciones de productores que habían bloqueado diversas carreteras...

ONU aprueba nueva resolución para poner fin al bloqueo contra Cuba

La Jornada -
La Habana. La Asamblea General de la ONU adoptó este miércoles por una amplia mayoría una nueva resolución que reclama el final del bloqueo...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025