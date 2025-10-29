México exige a EU respeto a protocolo de coordinación en combate a embarcaciones del crimen organizado: Sheinbaum

Ciudad de México. México solicitó formalmente al gobierno estadounidense que en los casos en que se pretenda combatir la presencia de embarcaciones del crimen organizado trasladando drogas, aún cuando sea en aguas internacionales pero en las inmediaciones de nuestro país, esta debe realizarse bajo los protocolos de coordinación con la Secretaría de Marina, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al detallar la reunión que sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, la mandataria detalló que como parte de los acuerdos bilaterales de colaboración en materia de seguridad, existe un protocolo que establece que cuando Estados Unidos identifique el tráfico de embarcaciones con cargamentos ilegales debe notificar a México.

A partir de esta notificación, la Secretaría de Marina realiza las acciones correspondientes para detener este tráfico ilegal, dijo Sheinbaum quien detalló que en principio, Johnson estuvo de acuerdo, por lo que notificará al gobierno de Estados Unidos.

“No queremos que haya violaciones a nuestra soberanía ni violaciones a nuestra zona económica”, apuntó. Con independencia que en estas embarcaciones pudiera ir un mexicano, más allá de ser un presunto delincuente.