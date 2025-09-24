Miércoles, septiembre 24, 2025
Mexicano fue herido de gravedad en tiroteo en ICE de Dallas, informa SRE

La Jornada

Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este miércoles que un ciudadano mexicano resultó gravemente herido durante el tiroteo ocurrido por la mañana en un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas. En el ataque, tres personas resultaron lesionadas y una de ellas perdió la vida. Las autoridades informaron además que el agresor se disparó antes de ser detenido.

En un comunicado, la cancillería detalló que el Consulado General de México en Dallas se puso en contacto inmediato con las autoridades locales, quienes confirmaron que uno de los heridos es de nacionalidad mexicana. El connacional permanece hospitalizado, recibiendo atención médica especializada. Asimismo, se informó que funcionarios consulares ya establecieron comunicación con sus familiares para ofrecer acompañamiento, apoyo legal y el seguimiento correspondiente a su estado de salud.

La representación mexicana indicó que mantiene comunicación permanente con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones y gestiona la autorización para poder visitar al connacional en el hospital.

Paralelamente, la Jefatura de la Unidad para América del Norte de la SRE expresó mediante canales diplomáticos la preocupación del Gobierno de México por lo sucedido, y solicitó que los hechos se esclarezcan con prontitud y que se garantice acceso irrestricto al ciudadano mexicano afectado.

La cancillería reiteró que, a través de su red consular en Estados Unidos, continuará velando por la protección y defensa de los derechos de las y los mexicanos en el exterior, particularmente en situaciones de emergencia que pongan en riesgo su vida e integridad. También hizo un llamado a la comunidad mexicana a mantenerse informada por los canales oficiales y a comunicarse con la representación consular más cercana en caso de requerir asistencia.

