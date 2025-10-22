Miércoles, octubre 22, 2025
NoticiasNacional

Medibles y significativos, los resultados de estrategia de Sheinbaum para pacificar al país: Harfuch

Medibles y significativos, los resultados de estrategia de Sheinbaum para pacificar al país: Harfuch
La Jornada

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resaltó que los resultados de la estrategia para avanzar en la pacificación del país, puesta en marcha por la presidenta Claudia Sheinbaum, son medibles y significativos-

“Hay avances concretos”,  en la lucha contra el crimen organizado resaltó en entrevista colectiva, a  su arribo al Senado de la República, donde comparece para la glosa del primer informe de la presidenta Sheinbaum.

“La ciudadanía debe saber que hay 27 homicidios menos diarios, un 32  por ciento menos de homicidios, y una cantidad sin precedentes de drogas, armas y más de mil 500 laboratorios destruidos por el Ejército y la Marina”, destacó.

Cuestionado sobre el avance en el combate al llamado huachicol fiscal, expuso que las investigaciones comenzaron en marzo, con aseguramientos históricos de millones de litros de diésel, y que conforme avanzan las indagatorias se han cumplimentado las órdenes de aprehensión correspondientes.

“También en otro operativo, preguntaron que cuándo iban a ser las detenciones y conforme son las investigaciones, meses después se cumplimentaron las órdenes de aprehensión correspondientes y así será en todos los casos.

La estrategia para la  pacificación del país, el secretario no sólo se enfoca a detener delitos, sino también debilitar a los cárteles y avanzar en la consolidación de la seguridad nacional.

“Cada año vamos a avanzar en la pacificación del país. Este año, que ya es el primer año de la administración, estamos con saldo muy a favor de lo que comenzamos”, afirmó.

Esa estrategia, sostuvo, está funcionando y los resultados son claros: “No solo se trata de detenciones, sino de investigaciones que permiten desarticular organizaciones criminales. Por ejemplo, en La Choquiza, la detención de líderes se logró gracias a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República”.

Nosotros vamos a avanzar cada año en la pacificación del país, y este año, que ya es el primer año de la administración, estamos con saldo mucho a favor de lo que comenzamos.

Refutó el señalamiento de un reportero en el sentido de que no se logrado debilitar a ningún cártel de la droga en los siete años de los gobiernos de la 4T.

-¿Usted cree que no se ha podido debilitar? Yo creo que sí, respondió .

Nosotros, mes con mes, estamos presentando detenciones. Y en el caso que usted menciona de la Choquiza, fue una investigación de la Secretaría de Seguridad, a través de sus áreas de investigación, con la Fiscalía General de la República.

Temas

Más noticias

Internacional

Putin supervisa maniobras nucleares en Rusia; cumbre con Trump, en vilo

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigió este miércoles desde su despacho en el Kremlin ejercicios por tierra, mar y...
Internacional

Empresas de EU ayudan al ‘CJNG’ a inundar México de combustible de contrabando con buques

La Jornada -
Reuters El cártel Jalisco Nueva Generación domina el uso de buques cisterna para contrabandear combustible a México. Las empresas petroleras estadunidenses los apoyan. Reuters rastrea la audaz...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Capturan en Cuba a chino señalado como capo del fentanilo; sería extraditado a México

La Jornada -
Afp y la redacción México. Un narcotraficante chino señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga y...

No hay nuevos impuestos para contribuyentes en Ley de Ingresos: Sheinbaum

La Jornada de Oriente en Línea -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que en la ley de Ingresos que se encuentra a discusión en el Senado haya nuevos...
00:00:25

Sheinbaum desmiente detención de delegada de Bienestar en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió categóricamente la presunta detención de Anallely López Hernández, delegada regional del Bienestar en Puebla, por supuestos vínculos con...

Más noticias

Putin supervisa maniobras nucleares en Rusia; cumbre con Trump, en vilo

La Jornada -
Juan Pablo Duch, corresponsal Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dirigió este miércoles desde su despacho en el Kremlin ejercicios por tierra, mar y...

Empresas de EU ayudan al ‘CJNG’ a inundar México de combustible de contrabando con buques

La Jornada -
Reuters El cártel Jalisco Nueva Generación domina el uso de buques cisterna para contrabandear combustible a México. Las empresas petroleras estadunidenses los apoyan. Reuters rastrea la audaz...

Capturan en Cuba a chino señalado como capo del fentanilo; sería extraditado a México

La Jornada -
Afp y la redacción México. Un narcotraficante chino señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga y...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025