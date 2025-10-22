Medibles y significativos, los resultados de estrategia de Sheinbaum para pacificar al país: Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resaltó que los resultados de la estrategia para avanzar en la pacificación del país, puesta en marcha por la presidenta Claudia Sheinbaum, son medibles y significativos-

“Hay avances concretos”, en la lucha contra el crimen organizado resaltó en entrevista colectiva, a su arribo al Senado de la República, donde comparece para la glosa del primer informe de la presidenta Sheinbaum.

“La ciudadanía debe saber que hay 27 homicidios menos diarios, un 32 por ciento menos de homicidios, y una cantidad sin precedentes de drogas, armas y más de mil 500 laboratorios destruidos por el Ejército y la Marina”, destacó.

Cuestionado sobre el avance en el combate al llamado huachicol fiscal, expuso que las investigaciones comenzaron en marzo, con aseguramientos históricos de millones de litros de diésel, y que conforme avanzan las indagatorias se han cumplimentado las órdenes de aprehensión correspondientes.

“También en otro operativo, preguntaron que cuándo iban a ser las detenciones y conforme son las investigaciones, meses después se cumplimentaron las órdenes de aprehensión correspondientes y así será en todos los casos.

La estrategia para la pacificación del país, el secretario no sólo se enfoca a detener delitos, sino también debilitar a los cárteles y avanzar en la consolidación de la seguridad nacional.

“Cada año vamos a avanzar en la pacificación del país. Este año, que ya es el primer año de la administración, estamos con saldo muy a favor de lo que comenzamos”, afirmó.

Esa estrategia, sostuvo, está funcionando y los resultados son claros: “No solo se trata de detenciones, sino de investigaciones que permiten desarticular organizaciones criminales. Por ejemplo, en La Choquiza, la detención de líderes se logró gracias a la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República”.

Nosotros vamos a avanzar cada año en la pacificación del país, y este año, que ya es el primer año de la administración, estamos con saldo mucho a favor de lo que comenzamos.

Refutó el señalamiento de un reportero en el sentido de que no se logrado debilitar a ningún cártel de la droga en los siete años de los gobiernos de la 4T.

-¿Usted cree que no se ha podido debilitar? Yo creo que sí, respondió .

Nosotros, mes con mes, estamos presentando detenciones. Y en el caso que usted menciona de la Choquiza, fue una investigación de la Secretaría de Seguridad, a través de sus áreas de investigación, con la Fiscalía General de la República.