Martes, septiembre 9, 2025
NoticiasNacional

Los “impuestos saludables” dejarán al menos 41 mil mdp: Hacienda

Los “impuestos saludables” dejarán al menos 41 mil mdp: Hacienda
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, durante la presentación del Paquete Económico 2026, en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el 9 de septiembre de 2025. Foto Cristina Rodríguez
La Jornada

Ciudad de México. Los “impuestos saludables” propuestos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Iniciativa Ley de Ingresos de la Federación para el próximo año dejarán aproximadamente 41 mil millones de pesos el próximo año y serán totalmente destinados al presupuesto en Salud, aseguraron los funcionarios de la dependencia en conferencia de prensa.

Sin evidenciar algún método concreto para darle trazabilidad a estos recursos y que lleguen a un fondo de salud –como anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo horas antes– tanto el secretario del ramo, Édgar Amador Zamora, como la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, explicaron que estos recursos se verán en el presupuesto.

En conferencia de prensa, Amador Zamora explicó que el acotar el beneficio fiscal que tienen los bancos para recibir reintegros por las aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) atiende a una homologación respecto de otras jurisdicciones, como Estados Unidos, donde este tipo de cuotas no son deducibles.

Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reiteró que por esta medida se prevén alrededor de 10 mil millones de pesos anuales.

Temas

Más noticias

Internacional

Ataque israelí en Qatar, un “incidente desafortunado”: Casa Blanca

La Jornada -
Ap Washington. La Casa Blanca describió el ataque israelí en Qatar como un "incidente desafortunado" que no ayuda a la paz en la región. Karoline Leavitt, la...
Nacional

Asesinan a nieto de Patricia Orozco, madre buscadora en San Felipe, BC

La Jornada -
San Felipe, B.C. Hombres armados asesinaron la noche del lunes a Abel Roberto Román Bojórquez de 18 años, nieto de la madre buscadora Patricia...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Incremento de impuestos a refrescos y tabaco serán para un fondo de salud: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el incremento en impuestos a refrescos y tabaco se usarán para un fondo de...

En la capital se impulsa un modelo de gobernanza sometido al escrutinio ciudadano: Alfonso Sánchez

José Carlos Avendaño -
El alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García afirmó que gracias a una eficiente gestión, “estamos en la ruta de lo que deben ser gobiernos...

Por huachicol, caen empresarios y ex funcionarios junto con vicealmirante

La Jornada -
La detención del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, por el presunto tráfico ilegal de combustibles de Estados Unidos a México, refleja que se “mantiene...

Más noticias

Ataque israelí en Qatar, un “incidente desafortunado”: Casa Blanca

La Jornada -
Ap Washington. La Casa Blanca describió el ataque israelí en Qatar como un "incidente desafortunado" que no ayuda a la paz en la región. Karoline Leavitt, la...

Asesinan a nieto de Patricia Orozco, madre buscadora en San Felipe, BC

La Jornada -
San Felipe, B.C. Hombres armados asesinaron la noche del lunes a Abel Roberto Román Bojórquez de 18 años, nieto de la madre buscadora Patricia...

Entrega el gobierno de Jara armas israelíes a la policía de Oaxaca

La Jornada -
Oaxaca, Oax., El gobierno de Oaxaca, encabezado por el morenista Salomón Jara Cruz, entregó ayer rifles de asalto de la marca Israel Weapon Industries...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025