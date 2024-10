Lamenta Dulce María Sauri fallo del TEPJF a favor de ‘Alito’

Ciudad de México. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló las reformas estatutarias del PRI que permitieron la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente del partido, Dulce María Sauri, ex presidenta de esta fuerza política, sostuvo que “lamentablemente el estado de Derecho está muy devaluado en nuestro país”, y apuntó que “el PRI sale de esto ponchado, muy ponchado”.

Sauri Riancho, quien fue una de las promotoras de los recursos con los que buscaban anular la Asamblea Nacional del tricolor que dio pie a la reelección de Alito Moreno, expresó: “Lo lamento por mi partido, en lo personal me duele pero me quedo con la tranquilidad de haber hecho todo lo que estuvo en mi mano para lograr que el PRI saliera de este trance”, y consideró que el cancelar las reformas estatutarias era la única forma en la que el tricolor pudiera participar en la construcción de las oposiciones partidistas.

“Para mí lo que sigue es entrar en un estado de hibernación partidista, no renuncio porque no tengo la energía ni el ánimo para dejar al partido con el que he estado comprometida”, agregó la también ex gobernadora de Yucatán.

En tanto, Fernando Lerdo de Tejada, líder de la corriente plataforma PRI, se dijo desilusionado de la resolución tomada esta tarde por la Sala Superior del TEPJF, con el voto de tres magistrados contra dos.

“Se nota que hay magistrados que actúan por consigna nada más, pero pues son de pena, porque no pudieron argumentar”, indicó el priísta.

Con la posibilidad de que la dirigencia de Moreno Cárdenas dure hasta 12 años, advirtió que “el PRI se va a venir abajo”. Le auguro un futuro muy negro”.

El ex diputado señaló que “viene una época de reflexión, lo voy a hablar con la corriente que represento que es Plataforma, pero yo estoy profundamente desilusionado de la manera tan vendida como estos tres magistrados pudieron actuar”.

Al referirse a la reciente reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, dijo que son los tres magistrados que ratificaron los documentos internos del PRI los primeros que deberían de salir, pero “es una lástima que no los van a sacar y elegir sus sustitutos el próximo año, sino hasta el 2027”.

