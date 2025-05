Lamenta Calderón falta de intervención de EU en AL

Madrid. El ex presidente de México Felipe Calderón Hinojosa lamentó que durante el gobierno de Donald Trump no habrá intervención en América Latina y que, si acaso, sólo se volcará en controlar el Canal de Panamá y el Golfo de México.

Calderón, quien gobernó México entre 2006 y 2012, participó en el seminario internacional organizado por el ultraderechista Grupo de Libertad y Democracia, cuyo primer debate se llevó a cabo en el Ateneo de Madrid.

En el encuentro volvieron a arremeter contra los gobiernos de izquierda de la región y expresaron su apoyo a los venezolanos Edmundo González, quien asistió al encuentro, y María Corina Machado.

El panel de debate en el que participó Calderón se tituló América, Europa y los cambios de paradigma marcados por Estados Unidos.

El ex presidente mexicano lamentó que con la nueva administración en Estados Unidos no habrá intervención en América Latina. Así lo afirmó: “en América Latina hay una retracción de Estados Unidos, por eso Washington se retrae de Ucrania, porque no quiere gastar dinero en la defensa de países que sus votantes no conocen. Hay preocupantes razones para decir: pierdan toda esperanza no habrá intervención americana en América Latina, salvo la que tenga que ver con una visión neomonroísta de los americanos; de América para los americanos. Por eso habrá más visión sobre el Canal de Panamá, el Golfo de México y sobre otros”.

Calderón Hinojosa aseguró que estamos frente a un “cambio total de paradigma: se acabó el viejo orden de un Estados Unidos cooperante y líder del mundo. ¡It’s over!”, aseguró.

El ex líder de la derecha mexicana explicó que los cambios en la política arancelaria impulsados por Donald Trump llevarán a México a la recesión: “pienso que el establecimiento de aranceles se va a quedar, con algunos ajustes, pero se va a quedar con consecuencias económicas, como una bajada del crecimiento económico mundial, recesión en muchos casos y en el caso de México, claramente habrá una recesión este año y no creo que sea el único país”. El vaticinio de Calderón es que Estados Unidos perderá influencia y liderazgo en el mundo y en América Latina frente a Rusia y China.

Estado de indefensión

En cuanto a la reforma judicial, Calderón afirmó que es básicamente la destrucción del Poder Judicial, tiene el riesgo de que éste quede capturado por intereses políticos del partido en el poder, que es claramente la estrategia, pero también por intereses tan peligrosos como el narcotráfico, y eso deja a México en un terrible estado de indefensión, reforzando los signos autoritarios, cancelando las vías democráticas poco a poco pero de manera consistente, y abriendo una puerta peligrosísima a que el Poder Judicial esté controlado al menos en parte o al menos en algunas regiones por el crimen organizado.

El foro fue apoyado por los ex presidentes españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, y por el líder actual del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. En su intervención, Aznar aseguró que Trump ha capitalizado el extravío extremista de los demócratas y ha rentabilizado el miedo, el malestar, la sensación de declive y el hastío de una población mayoritariamente harta de un populismo delirante. Un sufragio negativo ha vuelto a decidir la dirección de la primera potencia del planeta y éste parece ser es un signo de los tiempos.

Este foro tendrá su debate principal este jueves en Oviedo, en el Teatro Campoamor, donde se prevén también protestas de repulsa a su presencia y a su discurso de odio.

