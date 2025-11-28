Viernes, noviembre 28, 2025
NoticiasNacional

Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se declarará culpable de narcotráfico en EU

Joaquín Guzmán López se declarará culpable de al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas el próximo lunes.
Joaquín Guzmán López alias 'El Güero', hijo de Joaquín Guzmán Loera 'El Chapo', enfrenta en EU cinco cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego. Foto Cuartoscuro
La Jornada

Ciudad de México. Joaquín Guzmán López, alias El Güero, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable de al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas el próximo lunes informó una minuta de la Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago.

La audiencia programada para este lunes 1° de diciembre, a las 13:30 horas, será una comparecencia de cambio de declaración para Guzmán López, quien enfrenta cinco cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.

“Ante la Honorable Sharon Johnson Coleman respecto a Joaquín Guzmán López (21): La audiencia presencial de estado fijada para el 1/12/2025 a la 1:30 pm se convierte ahora en una audiencia de cambio de declaración. Aviso enviado por correo”, señala el documento.

El pasado 30 de julio Guzmán se declaró inocente en Chicago de cargos por narcotráfico, cinco días después de su arresto en una dramática operación.

En 2023, fue acusado junto con tres de sus hermanos -conocidos como Los Chapitos– de cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos relacionados con su toma del liderazgo del Cártel de Sinaloa, tras la extradición de su padre a Estados Unidos en 2017.

Temas

Más noticias

Nacional

Godoy cierra etapa en Presidencia y promete “ética, firmeza y profundo sentido de justicia” en FGR

La Jornada -
México. Ernestina Godoy Ramos anunció formalmente este viernes su cierre de etapa al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del gobierno de...
Nacional

Grecia Quiroz pidió al IMPI registrar como marca el nombre de “Carlos Manzo”

La Jornada -
Ciudad de México. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) el registro de marca de “Carlos Manzo”...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Trump afirma que le “parecería bien” lanzar ataques en México para detener el narcotráfico

La Jornada -
Reuters Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que no tendría inconveniente en lanzar ataques contra México si eso detiene el...

EU sanciona a ‘Los Mayos’ y a diputada de Morena por participar en tráfico de drogas

La Jornada -
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Los Mayos, una facción del Cártel de...

“Corrompí a policías, militares y políticos”: se declara ‘El Mayo’ Zambada culpable en corte de NY

La Jornada -
David Brooks y Jim Cason Corresponsales Nueva York y Washington. Ismael El Mayo Zambada García se declaró culpable este lunes de cargos criminales relacionados al...

Más noticias

Godoy cierra etapa en Presidencia y promete “ética, firmeza y profundo sentido de justicia” en FGR

La Jornada -
México. Ernestina Godoy Ramos anunció formalmente este viernes su cierre de etapa al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del gobierno de...

Grecia Quiroz pidió al IMPI registrar como marca el nombre de “Carlos Manzo”

La Jornada -
Ciudad de México. Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) el registro de marca de “Carlos Manzo”...

Impide Perú el ingreso de migrantes desde Chile y anuncia que militarizará la frontera

La Jornada -
Santiago, Chile. La frontera entre Chile y Perú se tornó esta semana escenario de tensiones crecientes, alcanzando gravedad este viernes, cuando centenares de migrantes...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025