Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, se declarará culpable de narcotráfico en EU

Ciudad de México. Joaquín Guzmán López, alias El Güero, uno de los hijos de “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable de al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas el próximo lunes informó una minuta de la Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago.
La audiencia programada para este lunes 1° de diciembre, a las 13:30 horas, será una comparecencia de cambio de declaración para Guzmán López, quien enfrenta cinco cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.
“Ante la Honorable Sharon Johnson Coleman respecto a Joaquín Guzmán López (21): La audiencia presencial de estado fijada para el 1/12/2025 a la 1:30 pm se convierte ahora en una audiencia de cambio de declaración. Aviso enviado por correo”, señala el documento.
El pasado 30 de julio Guzmán se declaró inocente en Chicago de cargos por narcotráfico, cinco días después de su arresto en una dramática operación.
En 2023, fue acusado junto con tres de sus hermanos -conocidos como Los Chapitos– de cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos relacionados con su toma del liderazgo del Cártel de Sinaloa, tras la extradición de su padre a Estados Unidos en 2017.