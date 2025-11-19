Miércoles, noviembre 19, 2025
Javier Duarte podría recibir hoy la libertad anticipada

Este miércoles se realizará la tercera audiencia de Javier Duarte, donde se determinará si se le concede o no la libertad anticipada.
El equipo de abogados de Javier Duarte, encabezado por Pablo Campuzano, a su llegada al Reclusorio Norte. Foto César Arellano
La Jornada

Ciudad de México. Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, donde una juez de control determinará si le concede o no la libertad anticipada por asociación delictuosa y lavado de dinero, ya que sus abogados argumentan que ya cumplió 95 por ciento de la condena de nueve años de prisión que se le impuso. 

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) presentará hoy seis testigos, tres de ellos de la Fiscalía estatal de Veracruz para evitar que el ex mandatario estatal abandone la prisión. 

La semana pasada Ángela Zamorano Herrera, jueza de ejecución de sanciones de dicho Centro aplazó la diligencia para este 19 de noviembre , ya que los fiscales estatales no asistieron porque se encontraban comisionados.  

Al ex gobernador de Veracruz le restan cinco meses para cumplir su condena de nueve años de prisión. Si le niegan la libertad anticipada, saldría del reclusorio en abril de 2026. 

Duarte de Ocho solicitó el beneficio preliberacional el 6 de diciembre de 2024, al afirmar que lleva 95 por ciento de su condena de nueve años de prisión que se le impuso por los delitos mencionados. Su defensor, Pablo Campuzano, señaló en su momento que los requisitos generales para la liberación anticipada en México, según la Ley Nacional de Ejecución Penal, son haber cumplido un porcentaje de la condena de al menos 70 por ciento y tener buena conducta, entre otros. 

Hace ocho días, durante la diligencia, que duró casi 10 horas, se desahogaron cinco testimoniales que presentó la defensa, entre ellos los de Leticia Garnica, directora jurídica del Reclusorio Norte; Francisco Morales, encargado de apoyo penitenciario; Diego Quiroz, director de sentenciados; Osvaldo González, ex subdirector de dicho reclusorio, y Daniel Espinoza, subdirector de custodios, para acreditar la buena conducta de Duarte. Faltó que se presente a apoyar el director del Reclusorio Norte.

En una de estas declaraciones se dijo que en 2019 el ex mandatario estatal fue sancionado porque le encontraron cuatro latas de alcohol, un blue rey y una pluma con cámara. En 2020 también lo castigaron por modificar su celda; en ambos casos lo dejaron 15 días sin visitas. En 2021 alteró el orden en el área médica.

