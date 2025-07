Investiga FGR presunto soborno de 25 mdd a Peña Nieto por caso ‘Pegasus’

Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación a partir de la versión periodística que publicó el diario de Israel The Marker, de que el ex presidente Enrique Peña Nieto habría recibido un soborno de 25 millones de dólares por parte de dos empresarios de ese país para permitir el funcionamiento del sistema de espionaje Pegasus en México.

Así lo informó esta mañana el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, quien dijo que a través del sistema de asistencia jurídica internacional, de forma inmediata, “vamos a reclamar a las autoridades de Israel, que esta información que dieron de carácter mediático la podamos incorporar a una carpeta para poder seguir adelante”.

Al resaltar que sólo han judicializado y “la ganamos” lo correspondiente a la intervención de líneas a través de Pegasus, sostuvo que podrían establecer una vinculación si las autoridades israelíes ratifican la información “que dieron funcionarios de esta empresa, diciendo que habían entregado esas cantidades de dinero.

“Nos permitiría reabrir esa parte de investigación, porque la de los hechos concretos de lo que estuvieron haciendo y cómo estuvieron interviniendo las líneas, esa sí, ya la judicializamos, la ganamos y llegó hasta los jueces. Y puede haber esa vinculación”, aunque Pena Nieto haya reaparecido para desmentir la información.

Gertz Manero señaló que otras denuncias contra Peña Nieto no han procedido. “Absolutamente, nosotros hemos vuelto a exigir a todas las autoridades que hicieron algún tipo de denuncia, que ratificaran los elementos para poderlos judicializar, y hasta el momento no nos los han entregado”.

-¿Sería la primera denuncia o carpeta de investigación que se tiene contra Peña Nieto?

-A principios de la administración anterior hubo una serie de denuncias que no se consolidaron, porque no se presentaron las pruebas de lo que se estaba denunciando.

“En este caso específico que acaba de hacerse público, lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al gobierno de Israel la autorización, a través del sistema de asistencia jurídica internacional, para que esas afirmaciones se den dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostiene”.

“Lo vamos a comunicar en forma inmediata: cómo hicimos la solicitud formal al gobierno de ese país, cuándo nos van a contestar y cómo nos van a contestar, para que nosotros no tengamos una hipótesis que no se complete con una prueba suficiente y clara”.

El documento lo enviaremos “de inmediato; estamos recabando toda la información mediática”.

Le tenemos que dar “la juridicidad necesaria, para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública de unos empresarios de ese país, que hicieron una declaración en el sentido de que a esta persona le dieron esa cantidad de dinero”.

La asistencia jurídica permite “que nosotros podamos hacer esa solicitud, que quedará a la responsabilidad de ese gobierno.

“Es un procedimiento que ellos tienen que aceptar, porque es su soberanía, para que se ratifiquen esas denuncias, se establezcan con toda precisión tiempo, lugar, circunstancia y características, para que esto no quede como la vez anterior, en que no se consolidaron con las pruebas suficientes. En este caso, no lo vamos a permitir”.

El titular de la FGR reconoció que la relación con las autoridades israelíes “no ha sido fácil; hemos tenido muchos problemas que vienen prácticamente desde lo que ocurrió en Ayotzinapa y tenemos casos que están ahí detenidos, que llevan varios años. Espero que en este caso tengamos una respuesta más rápida”.