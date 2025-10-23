Investiga FGR a empresarios de EU por vínculos con ‘huachicol’ fiscal: Sheinbaum

Ciudad de México. Empresarios estadounidenses son investigados por la Fiscalía General de la República por su participación en el contrabando de combustible y también se indaga en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al ser cuestionada sobre el reportaje especial de Reuters –que hoy se publica en este diario- señaló que “hay un video” y “hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas al juez para obtener las órdenes de aprehensión, otras que tendrá que informar la fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas”.

Manifestó que “no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México, que ya es bastante menos porque a partir de la investigación, las detenciones que ha habido y la vigilancia que se tiene en Aduanas”.

Además, sostuvo, “eso lo vemos en el incremento de ventas de gasolina directo de Pemex (Petróleos Mexicanos), incluso de las empresas que importan de manera legal el combustible”.

Señaló que el contrabando “ha disminuido de manera importante, pero sí hay carpetas de investigación. No se podría explicar cómo entra todavía, ahora en menores proporciones combustible ilegal y no tuviera alguien del otro lado. De hecho, Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones el Departamento de Justicia”.

Entonces sí hay carpetas de investigación de la Fiscalía.

Manifestó desconocer si el caso señalado por Reuters –sobre la empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, que ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey, y que se cree es fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ingresara combustible de contrabando a México- esté relacionado con las carpetas de investigación que ya están.

La Fiscalía hace sus propias investigaciones, “pero lo cierto es que sí había un video”.

-¿Hasta dónde llega la investigación?

-Lo tiene que informar la Fiscalía.

