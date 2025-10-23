Jueves, octubre 23, 2025
NoticiasNacional

Investiga FGR a empresarios de EU por vínculos con ‘huachicol’ fiscal: Sheinbaum

Investiga FGR a empresarios de EU por vínculos con 'huachicol' fiscal: Sheinbaum
Investiga FGR a empresarios de EU por vínculos con 'huachicol' fiscal: Sheinbaum. Foto OBTURADORMX
La Jornada

Ciudad de México. Empresarios estadounidenses son investigados por la Fiscalía General de la República por su participación en el contrabando de combustible y también se indaga en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Al ser cuestionada sobre el reportaje especial de Reuters –que hoy se publica en este diario- señaló que “hay un video” y “hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas al juez para obtener las órdenes de aprehensión, otras que tendrá que informar la fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas”. 

Manifestó que “no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México, que ya es bastante menos porque a partir de la investigación, las detenciones que ha habido y la vigilancia que se tiene en Aduanas”. 

También puedes ver: Sostiene la Presidenta que no habrá impunidad en trama sobre ‘huachicol’ fiscal

Además, sostuvo, “eso lo vemos en el incremento de ventas de gasolina directo de Pemex (Petróleos Mexicanos), incluso de las empresas que importan de manera legal el combustible”. 

Señaló que el contrabando “ha disminuido de manera importante, pero sí hay carpetas de investigación. No se podría explicar cómo entra todavía, ahora en menores proporciones combustible ilegal y no tuviera alguien del otro lado. De hecho, Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones el Departamento de Justicia”. 

Entonces sí hay carpetas de investigación de la Fiscalía. 

Manifestó desconocer si el caso señalado por Reuters –sobre la empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, que ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey, y que se cree es fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ingresara combustible de contrabando a México- esté relacionado con las carpetas de investigación que ya están. 

La Fiscalía hace sus propias investigaciones, “pero lo cierto es que sí había un video”.

-¿Hasta dónde llega la investigación? 

-Lo tiene que informar la Fiscalía.

Te podría interesar: Por huachicol, caen empresarios y ex funcionarios junto con vicealmirante

Temas

Más noticias

Internacional

Celebra Zelensky nuevas sanciones de EU a Rusia

La Jornada -
Bruselas. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia envían un "contundente mensaje" a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra,...
Nacional

Empresa de Houston, coludida con el ‘CJNG’ en el ‘huachicol’ fiscal

La Jornada -
La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Hay un déficit de 5 mil trabajadores en el sector salud de Puebla, advierte el coordinador de IMSS-Bienestar

Yadira Llaven Anzures -
En Puebla existe un déficit de 5 mil trabajadores para alcanzar condiciones ideales en las 742 unidades médicas y 54 hospitales del IMSS-Bienestar, reveló este jueves el...

Empresa de Houston, coludida con el ‘CJNG’ en el ‘huachicol’ fiscal

La Jornada -
La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey,...

Llega hoy Sheinbaum en su tercera visita a Puebla; supervisará entrega de apoyos

Yadira Llaven Anzures -
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará este jueves su tercera visita a la zona afectada de Puebla, una de las entidades más golpeadas por...

Más noticias

Celebra Zelensky nuevas sanciones de EU a Rusia

La Jornada -
Bruselas. Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia envían un "contundente mensaje" a su presidente Vladimir Putin para que ponga fin a la guerra,...

Empresa de Houston, coludida con el ‘CJNG’ en el ‘huachicol’ fiscal

La Jornada -
La empresa Ikon Midstream, con sede en Houston, ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey,...

“Ya se pudo entrar a todas las localidades” afectadas por lluvias: Laura Velázquez

La Jornada -
Ciudad de México. “Ya se pudo entrar a todas las localidades” de Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro que fueron afectadas por...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025