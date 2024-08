Invertidos, 2.9 billones de pesos en programas sociales, informa SHCP

Ciudad de México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha invertido 2.9 billones de pesos en programas sociales y 5 billones en proyectos de inversión prioritarios.

Así lo dio a conocer esta mañana el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón, al señalar que en esta administración se realizó una reconfiguración del gasto público para poder direccionar más recursos a la inversión física y social, enfocándose en la población más vulnerable.

En la mañanera de este miércoles, durante la presentación del estado que guardan las finanzas públicas, el funcionario de Hacienda comentó que este aumento en el presupuesto dirigido a la población más vulnerable ha sido posible gracias a la política de austeridad en gasto, combate a la corrupción y la eliminación del gasto innecesario.

Refirió que algunas de las acciones realizadas son las medidas de austeridad, reducción de gastos de operación del gobierno federal, gastos en viáticos, comunicación social y publicidad, arrendamientos y otros.

Detalló que se ha dado una reducción en los gastos de operación en el actual gobierno de 26 por ciento en términos reales al pasar de 80 mil millones de pesos en 2018 a 59 mil millones de pesos en 2024.

Asimismo, agregó, se han reducido sueldos y salarios de altos funcionarios, se han eliminado puestos de duplicidad de funciones, se han quitado seguros privados y otras prestaciones onerosas, se han recuperado recursos de los fideicomisos sin estructura que permitieron canalizar más recursos a proyectos de inversión prioritarios, programas sociales y adquisición de vacunas contra el covid-19.

De Botton Falcón refirió que en la actual administración federal creció la inversión en programas sociales y prioritarios, la cual pasó de 253 mil millones de pesos en 2019 a 741 mil millones en 2024, lo que representa un crecimiento de 131 por ciento en términos reales. “Más de doble de cuando iniciamos el gobierno, son programas directos a población que no existían”.

El gasto, dijo, se ha destinado a programas del bienestar, construcción de obras públicas, carreteras, acueductos, hospitales, caminos artesanales, entre otros.

El funcionario detalló que en cuanto al desarrollo social, actualmente se destinan 4.4 billones de pesos, un crecimiento anual promedio de 5.4 por ciento, cuando anterior administración era de 1.2 billones.

Por su parte, Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), refirió que de 2019 a junio de 2024, “llevamos casi 21 billones de pesos recaudados, 13.1 por ciento más real que la administración anterior, y en términos nominales 6.6 billones de pesos”.

Aseguró que esto es resultado “de los principios de la cuarta transformación para combatir la corrupción e implementar la austeridad republicana y la eliminación de la condonación de impuestos”.

Señaló que en este gobierno se hicieron varias auditorias a pequeños, medianos y grandes contribuyentes, lo que dio una recaudación de 3.3 billones de pesos, que representa 2.1 billones más que toda la administración de Enrique Peña Nieto.

“Resalta la contribución de grandes contribuyentes que pasó de 500 mil millones de pesos a 1.3 billones de pesos”.

El titular del SAT refirió que no se necesita de una reforma fiscal para aumentar los impuestos y tener mayor recaudación. “Eso no es cierto, no se necesita una reforma fiscal, aún hay mucho por hacer y por recaudar”.

En ese sentido llamó al Poder Judicial a resolver los litigios pendientes de contribuyentes que adeudan impuestos, como el caso de 13 grandes contribuyentes cuyo monto de deuda es de casi 130 mil millones de pesos.

