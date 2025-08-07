Inversión conjunta de más de 12 mil mdp en sector farmacéutico, anuncia Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves una inversión conjunta de más de 12 mil millones de pesos por parte de cuatro empresas multinacionales y una mexicana del sector farmacéutico, que impulsará la producción de medicamentos, fortalecerá la soberanía sanitaria y generará más de 3 mil empleos directos especializados y 20 mil indirectos.

“El Plan México, viento en popa”, celebró Sheinbaum en su conferencia matutina en Palacio Nacional, al referirse al compromiso de su administración por atraer inversión productiva que genere bienestar social.

Las inversiones fueron detalladas por los representantes de Boehringer Ingelheim, Carnot Laboratorios, Bayer y AstraZeneca, quienes coincidieron en destacar el entorno favorable que ofrece México para la innovación, manufactura y exportación de productos farmacéuticos, así como que los cambios hechos por el gobierno de Sheinbaum en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) impulsarán la investigación en el país.

Puedes consultar: Con 10 mil mdp van por soberanía farmacéutica

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que estas inversiones se ubicarán en polos de desarrollo como Morelia y que “cumplen la meta establecida por la presidenta de comenzar a manufacturar desde agosto”.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que el sector vive una “gran transformación”, apuntalada por la confianza del capital nacional e internacional. “México se consolida como líder regional en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos”, señaló.

Entre los anuncios más destacados figura el de Boehringer Ingelheim, que invertirá 3 mil 500 millones de pesos para convertir su planta en Xochimilco en la mayor productora mundial de tabletas, con exportaciones a 40 países.

Laboratorios Carnot, empresa mexicana, informó una inversión de 3 mil 500 millones de pesos en una nueva planta en Hidalgo, que generará 600 empleos directos. Su director general, Edmundo Jiménez Luna, subrayó que “Carnot cree en México, en su talento y en su futuro”.

Bayer México anunció una inversión de 3 mil millones de pesos para expandir su capacidad de producción en Orizaba, Lerma y Tlaxcala, con exportaciones a más de 100 países y desarrollo tecnológico para el ahorro de agua en el campo.

AstraZeneca invertirá más de 2 mil millones de pesos en investigación clínica, ampliación de su centro de innovación y expansión de su planta en el Estado de México. “Confirmamos que las soluciones para México se investigan en México”, dijo su director general, Julio Ordaz.

Guillermo Funes Rodríguez, presidente de la Canifarma, destacó que la industria ha mantenido un “diálogo permanente” con el gobierno, y reconoció avances regulatorios como los logrados por Cofepris.

También puedes leer: Impulsará el gobierno la producción de medicinas