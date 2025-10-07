Inicia la repatriación de los 6 mexicanos de la flotilla a Gaza detenidos en Israel

Los seis mexicanos que permanecían detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud iniciaron este martes su repatriación hacia México, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la Cancillería detalló que Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán fueron trasladados desde Israel a Amán, Jordania, donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país.

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, también participó en el operativo y acompañará al grupo hasta su llegada a la Ciudad de México, precisó la dependencia.

Las y los connacionales formaban parte de una misión humanitaria en Gaza como integrantes de la Flotilla Global Sumud, iniciativa internacional que busca llevar ayuda y visibilizar la situación humanitaria en el enclave palestino. Fueron detenidos por autoridades israelíes en días pasados y permanecieron en el centro de detención Ktziot, donde recibieron asistencia y acompañamiento consular.

La Cancillería mexicana agradeció al Gobierno de Jordania su colaboración y las gestiones diplomáticas que permitieron el ingreso de los connacionales a ese país, paso necesario para concretar su retorno.

“La SRE se ha mantenido en contacto permanente con los familiares de las y los connacionales que están siendo repatriados, y reitera que su prioridad es garantizar la seguridad e integridad física de todas y todos los mexicanos en el exterior”, indicó la dependencia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que continuará brindando asistencia consular a las y los repatriados hasta su arribo a territorio nacional, donde se prevé que arriben en las próximas horas.

