Informa SICT de 33 cierres en carreteras por movilizaciones de productores agrarios

La Jornada

Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), informó en un comunicado el cierre de al menos 33 carreteras en diferentes estados del país debido a movilizaciones de productores agrarios

La dependencia destacó que comunicará oportunamente el desarrollo de las movilizaciones a través de sus redes sociales de la SICT y de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Los cierres en Jalisco están focalizados en la autopista México-Guadalajara; caseta Ocotlán (km 426+000); Zapotlán del Rey (km 446+000); entronque La Barca (km 402+000); carretera Guadalajara-Morelia, en Tlajomulco de Zúñiga; carretera a Nogales, que conecta con Puerto Vallarta; carretera Guadalajara-Colima; carretera Maravatío-Zapotlanejo.

En Guanajuato los bloqueos se ubican en: en Comonfort: Libramiento Comonfort–SMA, altura gasolinera Pirámide y Camino a Orduña; en Irapuato: Castro del Río; Zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo); entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90); entronque a Cuerámaro (carretera 90); libramiento Norte, altura comunidad Rancho Grande.

En Pénjamo: Laguna de Cortés (carretera 90); dren de alivio, Santa Ana Pacueco (carretera 90) Federal 90, altura La Herradura–entronque El Tlacuache; Salamanca: Trébol de Valtierrilla; Salvatierra: El Fénix y entronque Yuriria–Cupareo; Valle de Santiago: “Jarrón Azul”, salida a Salamanca; León: Federal 45D (Central de Abastos) y Federal 43D (Santa Rosa Plan de Ayala).

En Silao: Federal 45, Puerto Interior; Celaya: Federal 51, Rincón de Tamayo; Yuriria: Cuatro Caminos y Santiaguillo (salida a Salvatierra); Abasolo: Carretera Cuerámaro – Irapuato, Estación Joaquín; Doctor Mora: Balneario Titanic; Tarimoro: Moncada y Panales Jamaica; Romita: Entronque autopista Salamanca–León. Se restableció la circulación y actualmente existe paso libre en: Acámbaro – Glorieta del Caballito; Jerécuaro–Entronque Jerécuaro–Acámbaro.

La SICT detalló que en Michoacán siguen los cierres en la Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta Panindícuaro, en el kilómetro 307+000; Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de Zinapécuaro, en el kilómetro 202+200.

En Morelos, está cerrada la Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo, en el municipio de Temoac, en Morelos, mientras que la carretera México–Cuernavaca, a la altura de la Plaza de Cobro Tlalpan, dirección CDMX, la circulación ya fue liberada.

En Sinaloa se tiene la toma de tres casetas por parte de agricultores: Caseta de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome; Cuatro Caminos, en Guasave; y en El Pisal, en Culiacán, no hay afectación a los usuarios.

En Tamaulipas, en la zona de Matamoros-Reynosa, el tramo Libramiento de Río Bravo fue liberado a la circulación.

“Cabe precisar que el estado de México continúa sin cierres carreteros, igual que Nayarit”, informó la SICT.

Sube a 64 muertos por megaoperativo contra narcotráfico en Brasil

La Jornada -
Afp, Sputnik Río de Janeiro. Al menos 64 personas murieron durante una megaoperación contra el narcotráfico este martes en Rio de Janeiro, informó una fuente gubernamental...
Internacional

‘Melissa’ toca tierra en Jamaica con vientos de 295 km/h y categoría 5, el más poderoso en 174 años

La Jornada -
Ap y Xinhua Kingston, Jamaica.  Melissa tocó tierra hoy martes en el suroeste de la isla de Jamaica, cerca de la ciudad de New Hope, como un poderoso...

Estragos en Tamaulipas, SLP y Chihuahua por paso de ‘Barry’

La Jornada -
Las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Barry –que el 29 de junio impactó en Veracruz y se disipó el lunes– provocaron el...

DIÁLOGO CONTRA AMENAZAS

La Redacción -
El secretario de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, informó que el próximo lunes 19 de agosto Puebla será sede de una mesa nacional para...

Cierre de carreteras de conductores de plataformas dejaron pérdidas de miles de dólares a empresas: Sector privado

José Carlos Avendaño -
Los cierres carreteros que realizaron conductores de plataformas en demanda de seguridad el pasado lunes dejaron pérdidas de miles de dólares en al menos...

Israel bombardea Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

La Jornada -
AFP y Reuters Territorios palestinos. Aviones israelíes lanzaron ataques sobre la ciudad de Gaza este martes después de que el primer ministro de Israel, Benjamin...

