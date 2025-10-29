Informa SICT de 33 cierres en carreteras por movilizaciones de productores agrarios

Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), informó en un comunicado el cierre de al menos 33 carreteras en diferentes estados del país debido a movilizaciones de productores agrarios.

La dependencia destacó que comunicará oportunamente el desarrollo de las movilizaciones a través de sus redes sociales de la SICT y de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Los cierres en Jalisco están focalizados en la autopista México-Guadalajara; caseta Ocotlán (km 426+000); Zapotlán del Rey (km 446+000); entronque La Barca (km 402+000); carretera Guadalajara-Morelia, en Tlajomulco de Zúñiga; carretera a Nogales, que conecta con Puerto Vallarta; carretera Guadalajara-Colima; carretera Maravatío-Zapotlanejo.

En Guanajuato los bloqueos se ubican en: en Comonfort: Libramiento Comonfort–SMA, altura gasolinera Pirámide y Camino a Orduña; en Irapuato: Castro del Río; Zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo); entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90); entronque a Cuerámaro (carretera 90); libramiento Norte, altura comunidad Rancho Grande.

En Pénjamo: Laguna de Cortés (carretera 90); dren de alivio, Santa Ana Pacueco (carretera 90) Federal 90, altura La Herradura–entronque El Tlacuache; Salamanca: Trébol de Valtierrilla; Salvatierra: El Fénix y entronque Yuriria–Cupareo; Valle de Santiago: “Jarrón Azul”, salida a Salamanca; León: Federal 45D (Central de Abastos) y Federal 43D (Santa Rosa Plan de Ayala).

En Silao: Federal 45, Puerto Interior; Celaya: Federal 51, Rincón de Tamayo; Yuriria: Cuatro Caminos y Santiaguillo (salida a Salvatierra); Abasolo: Carretera Cuerámaro – Irapuato, Estación Joaquín; Doctor Mora: Balneario Titanic; Tarimoro: Moncada y Panales Jamaica; Romita: Entronque autopista Salamanca–León. Se restableció la circulación y actualmente existe paso libre en: Acámbaro – Glorieta del Caballito; Jerécuaro–Entronque Jerécuaro–Acámbaro.

La SICT detalló que en Michoacán siguen los cierres en la Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta Panindícuaro, en el kilómetro 307+000; Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de Zinapécuaro, en el kilómetro 202+200.

En Morelos, está cerrada la Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo, en el municipio de Temoac, en Morelos, mientras que la carretera México–Cuernavaca, a la altura de la Plaza de Cobro Tlalpan, dirección CDMX, la circulación ya fue liberada.

En Sinaloa se tiene la toma de tres casetas por parte de agricultores: Caseta de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome; Cuatro Caminos, en Guasave; y en El Pisal, en Culiacán, no hay afectación a los usuarios.

En Tamaulipas, en la zona de Matamoros-Reynosa, el tramo Libramiento de Río Bravo fue liberado a la circulación.