Informa Ebrard sobre decreto que suspende importación temporal de calzado terminado

Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que este jueves se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que suspende la importación temporal de calzado terminado, actividad que había puesto en jaque a la industria nacional.

En la mañanera en Palacio Nacional, el funcionario dio este anuncio e indicó que esa prohibición se da a partir de la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues se estaba trayendo al país calzado terminado, aparentemente de manera temporal, pero el mecanismo en realidad se enfocaba en la evasión de impuestos y afecta a los productores nacionales.

“La presidenta ordenó que no fuese así, porque se perjudica a la industria nacional. Ya no se puede importar a México calzado terminado”, señaló Ebrard.

Puedes consultar: Prohibirá México importación de calzado terminado libre de aranceles

Datos oficiales muestran que entre 2019 y 2024, México registró una caída de 12.8 por ciento en la actividad de la industria del calzado, debido principalmente a la importación temporal de producto terminado.

La industria nacional del calzado brinda empleo directo a entre 120 mil y 130 mil personas.

Asimismo, en la conferencia presidencial, se anunció que el primer Polo de Desarrollo del Bienestar se inaugurará en Huamantla, Tlaxcala, el 28 de febrero de 2026, y que tendrá una inversión de 540 millones de dólares.

Ebrard recordó que el proyecto de la mandataria es establecer en el país 15 polos de este tipo, y el que ya inició su construcción es el de Tlaxcala.

Leer más: Con firma de 14 gobernadores pondrán en marcha Polos de Desarrollo Económico

“Es el polo de desarrollo que registra el mayor avance de los 15 en cuanto a inversiones ya comprometidas, no cartas de inversión, sino inversiones por realizarse.Y la obra física del polo estará concluida febrero de 2026. Será el primero que se termine”, apuntó el secretario.

De su lado, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, afirmó que la obra se entregará el 28 de febrero del próximo año y ya hay una inversión comprometida superior a los 540 millones de dólares.

Además, dijo, creará 5 mil nuevos empleos directos e indirectos para la región.

Participarán empresas nacionales e internacionales con enfoques en diversas áreas productivas, como la agroindustria y el turismo cultural; además, contarán con espacios para la formación de profesionales y técnicos.

“Este Polo de Desarrollo para el Bienestar está diseñado para beneficiar a familias de municipios históricamente rezagados”.

También puedes leer: Lanza Michoacán el Parque Bajío, su primer polo de desarrollo