Viernes, agosto 8, 2025
NoticiasNacional

Incumplen 14 mil 455 empresas con la inscripción de empleados al Seguro

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el IMSS detectaron 14 mil 455 empresas que incumplen con sus obligaciones patronales.
Instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la Ciudad de México. Foto Alfredo Domínguez / Archivo
La Jornada

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el IMSS detectaron 14 mil 455 empresas prestadoras de servicios especializados que incumplen con sus obligaciones patronales, por lo que las exhortaron a regularizar su situación.

En caso de no hacerlo, corren el riesgo de perder su registro en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), además de ser sujetas de sanciones fiscales, advirtieron las instituciones.

Leer más: En 2024, la Profedet recuperó 923 mdp en favor de trabajadores

En un comunicado conjunto, puntualizaron que luego de hacer un cruce de información entre el Repse y los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, identificaron a los contratistas que han incumplido obligaciones en materia de seguridad social.

El incumplimiento de las obligaciones fiscales o de seguridad social es una causal de cancelación del Repse y puede ser motivo de sanciones fiscales, reiteraron las autoridades en un exhorto que enviaron el pasado 29 de julio a las empresas.

Puedes consultar: Constructoras tienen a 40% de su personal sin seguridad social: Sindicato Ignacio Zaragoza

El Repse es un padrón creado a partir de la reforma en materia de subcontratación en 2021; en ese listado están inscritas empresas, cada una con razón social en la que se especifica el servicio que presta.

Cada tres años, las empresas que se inscribieron en el Repse deben renovar su registro. En la plataforma se puede verificar si el contratista cuenta o no con esta disposición establecida en la Ley Federal del Trabajo para prestar el servicio especializado.

Leer también: Registró el IMSS en mayo una baja de 45 mil 624 puestos formales de trabajo

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

El café engaña al cerebro: “no te da energía, sólo tapa las señales de que la necesitas”

La Jornada -
Madrid. Durante años, millones de personas han comenzado el día con una taza de café como si fuera una fuente infalible de energía. Sin...
Nacional

México registró 818 mil 437 defunciones en 2024: INEGI

La Jornada -
Ciudad de México. En México se registraron 818 mil 437 defunciones el año pasado. De ese total, el 89.6 por ciento fue por enfermedades...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Avance histórico en derechos laborales al incorporar a IMSS a repartidores por apps: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este miércoles que México vive un avance histórico en materia de derechos laborales, al incorporar...

Serán construidas 14 nuevas guarderías en el estado, anuncia el IMSS; ya se han identificado los municipios donde podrían quedar establecidas

Guadalupe de La Luz Degante -
En el estado, serán construidos 14 nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en diversos municipios, entre ellos, Tlaxcala capital, Chiautempan, Apizaco y...

Afore invierten ahorros de trabajadores en casas impagables para ellos

La Jornada -
Los fondos del ahorro pensionario de los trabajadores mexicanos han inyectado millones de pesos en fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibra) y otros...

Más noticias

El café engaña al cerebro: “no te da energía, sólo tapa las señales de que la necesitas”

La Jornada -
Madrid. Durante años, millones de personas han comenzado el día con una taza de café como si fuera una fuente infalible de energía. Sin...

México registró 818 mil 437 defunciones en 2024: INEGI

La Jornada -
Ciudad de México. En México se registraron 818 mil 437 defunciones el año pasado. De ese total, el 89.6 por ciento fue por enfermedades...

En México no se investiga presunta conexión de Maduro con narcotráfico: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. Ante el anuncio del gobierno estadounidense de incrementar la recompensa internacional por la aprehensión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025