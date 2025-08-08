Incumplen 14 mil 455 empresas con la inscripción de empleados al Seguro

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el IMSS detectaron 14 mil 455 empresas prestadoras de servicios especializados que incumplen con sus obligaciones patronales, por lo que las exhortaron a regularizar su situación.

En caso de no hacerlo, corren el riesgo de perder su registro en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), además de ser sujetas de sanciones fiscales, advirtieron las instituciones.

En un comunicado conjunto, puntualizaron que luego de hacer un cruce de información entre el Repse y los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, identificaron a los contratistas que han incumplido obligaciones en materia de seguridad social.

El incumplimiento de las obligaciones fiscales o de seguridad social es una causal de cancelación del Repse y puede ser motivo de sanciones fiscales, reiteraron las autoridades en un exhorto que enviaron el pasado 29 de julio a las empresas.

El Repse es un padrón creado a partir de la reforma en materia de subcontratación en 2021; en ese listado están inscritas empresas, cada una con razón social en la que se especifica el servicio que presta.

Cada tres años, las empresas que se inscribieron en el Repse deben renovar su registro. En la plataforma se puede verificar si el contratista cuenta o no con esta disposición establecida en la Ley Federal del Trabajo para prestar el servicio especializado.

