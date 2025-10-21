Implementa IMSS nuevo esquema de consultas en horario nocturno

Ciudad de México. Para ampliar la atención en salud a su derechohabiencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en operación un nuevo esquema de consulta nocturna en unidades de medicina familiar, el cual inició en Quintana Roo.

Esto, señaló el titular del Instituto, Zoé Robledo, como parte de la estrategia “2-30-100” que busca ampliar la cobertura de atención y aprovechar al máximo la capacidad instalada de la institución.

En el reporte de salud durante la mañanera presidencial, el funcionario indicó que la nueva modalidad inició tras la aplicación de encuestas y comentarios de los propios derechohabientes, especialmente en Quintana Roo, donde muchas personas laboran en el sector turístico y encuentran difícil acudir a consulta en horario regular.

“Era muy poco común la consulta de medicina familiar los fines de semana o en otros horarios, y es lo que queremos traer hoy: una nueva modalidad de atención nocturna”, comentó Robledo.

Señaló que este esquema comenzó en el municipio de Benito Juárez (Cancún) y en Playa del Carmen. Desde el pasado 2 de mayo se han otorgado 4 mil 873 consultas nocturnas.

Asimismo, el director general del IMSS detalló que a nivel nacional, en lo que va del año en la institución se han realizado un millón 305 mil 431 cirugías programadas, lo que representa un avance del 65 por ciento de la meta anual de poco más de 2 millones.

Se han efectuado, además, 22.6 millones de consultas de especialidad, 73 por ciento de avance en las 30 millones consideradas para este año.

Mientras que las consultas de medicina familiar suman a la fecha 81.6 millones, 81 por ciento de avance en la meta de 100 millones para 2025.

En su turno, el director del IMSS-Bienestar, dijo que a partir de este mes se ha iniciado la contratación para este servicio de salud de mil 330 médicos especialistas y de 2 mil 267 enfermeras y enfermeros.

