Miércoles, septiembre 24, 2025
Igual que en territorio mexicano, Salinas Pliego arrastra adeudos fiscales en EU, no paga lo que debe: CSP

La Jornada

Ciudad de México. La fianza que tuvo que pagar el empresario Ricardo Salinas Pliego, derivada de un juicio que enfrenta en Nueva York, se debió a una defraudación que cometió durante la venta de una empresa telefónica a inversionistas, a quienes no les notificó que dicha compañía enfrentaba adeudos fiscales.

En conferencia, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que no tenía mayores detalles del proceso legal contra Salinas Pliego, pero señaló que, al igual que arrastra adeudos fiscales en territorio mexicano, enfrenta ese mismo proceso en Estados Unidos porque no paga lo que debe.

Con ironía dijo: “toma chocolate, paga lo que debes”, recordando que, además de sus problemas con el fisco, enfrenta otras deudas particulares.

