Lunes, octubre 13, 2025
“Hay suficientes recursos, no se va a escatimar” apoyo a damnificados por lluvias: CSP

La Jornada

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no se escatimará en recursos para apoyar a las personas damnificadas de los cinco estados del país afectados por las intensas lluvias de los días recientes. 

En la mañanera de este lunes —luego que ayer visitó comunidades impactadas en Puebla y Veracruz—, la mandataria federal informó que este año se aprobaron 19 mil millones de pesos para la atención de este tipo de desastres, de los cuales hasta ahora se han ejercido cerca de 3 mil millones. “Hay suficientes recursos, no se va a escatimar”.

A pregunta sobre si se tiene un cálculo del número de personas afectadas en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, indicó que se hizo una estimación preliminar, que arroja que podrían estar afectadas 100 mil viviendas en las cinco entidades. 

“Es una cifra preliminar, hasta que no termine el censo (que realizará la Secretaría de Bienestar) no podremos dar una cifra final”, acotó. 

Por su parte, vía remota, los gobernadores Alejandro Armenta, de Puebla; Julio Menchaca, de Hidalgo; Mauricio Kuri, de Querétaro; Rocío Nahle, de Veracruz; y Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, hicieron un enlace a la mañanera en el que agradecieron las acciones del gobierno federal y de la sociedad civil. 

Resaltaron acciones como puentes aéreos, la instalación de albergues y centros de acopio. Algunos reconocieron que hay municipios y comunidades que aún necesitan apoyo, porque no hay acceso y están incomunicados. 

