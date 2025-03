Hay elementos suficientes en solicitud de desafuero contra ‘Alito’: Sales Heredia

El ex titular de la Fiscalía de General del Estado de Campeche, Renato Sales Heredia, aseguró que en la solicitud de desafuero que presentó en agosto de 2022 contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “hay elementos suficientes” para que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados continúe con su indagatoria.

El 16 de agosto de ese año, Sales Heredia entregó en la cámara la solicitud de retiro de la inmunidad constitucional (fuero) contra Alito Moreno, por presunto enriquecimiento ilícito.

En breve entrevista, al asistir a un foro de seguridad en la Cámara de Diputados, el ex fiscal de Campeche recordó que la denuncia fue ratificada en su momento y que a la actual Sección Instructora le corresponde seguir el caso.

“Entregamos todos los elementos. Pero además la Sección Instructora tendría que hacer su trabajo de investigación, por eso se llama así, porque instruye una causa”, respondió.

Dijo que aun cuando exista un amparo para no continuar con el análisis del expediente, los diputados pueden realizar su trabajo “con lo que ya tienen y continuar la investigación; depende de ellos”.

Ayer, el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) explicó que la causa contra Alito Moreno no está en pausa, porque “ya está otra vez en la Sección Instructora, para llevar a cabo un dictamen. También todo mundo dice ‘es que ese asunto ya se acabó’, pero ¿dónde está el dictamen de la sesión de la Instructora?”

Porque, explicó, hay un dictamen de no radicación, “pero no hay ningún dictamen y, para poder terminar un asunto de juicio de procedencia, tiene que haber un dictamen, así sea desechando. Si el dictamen dice ‘desechar’, pues se acabó, y para mí, sin ese dictamen, el proceso no está concluido.

“La posibilidad de que se deseche, existe, porque hay un amparo, he de decirlo, pero estamos revisando si hay alguna actuación posterior, para no cometer ningún error”.

La solicitud de desafuero por la fiscalía de Campeche se basó en la desproporción entre sus ingresos y una de sus propiedades en Campeche, el menaje de casa y obras de arte que adquirió cuando fue gobernador del estado (2015-2019), según la carpeta de investigación iniciada por Sales Heredia.

En conferencia de prensa el día que entregó el expediente en la Cámara de Diputados, sostuvo que otros bienes estarían a nombre de familiares del dirigente priísta, así como de “amigos” que habrían actuado como prestanombres.

También en aquella fecha, Sales Heredia sostuvo que existen elementos sólidos para determinar que existe una desproporción entre las propiedades de Alito y sus ingresos.

El lunes pasado, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que el desafuero del dirigente de su partido ya no procede, porque la solicitud se presentó cuando era diputado y ahora es senador.

“El señor Alejandro Moreno tiene un fuero distinto al anterior y no hay ninguna prueba contra él, fue una persecución política, tercera, ese expediente se desechó en su momento porque no hay pruebas y esto lo hizo la Sección Instructora que concluyó sus funciones al término de la Legislatura anterior”, declaró.

Sostuvo que el amparo otorgado a Alito Moreno se concedió porque “las pruebas eran ilícitas y por lo tanto se desecharon”. Entonces, la solicitud venía acompañada de pruebas ilícitas y se desecharon, ¿quién notificó esto a la Cámara?, lo notificó el señor procurador (sic) de justicia del Estado de Campeche”.

Entonces, manifestó, “si no hay pruebas, pues no hay solicitud. Eso es lo que pasó y bueno, de ahí podemos decir muchas cosas”.