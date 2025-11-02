Harfuch responde a EU tras asesinato del alcalde de Uruapan: “Toda cooperación es bienvenida”

Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que “toda la cooperación es bienvenida”, esto en respuesta al ofrecimiento que hizo el gobierno de Estados Unidos de profundizar la cooperación bilateral contra el crimen organizado, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, García Harfuch, fue cuestionado sobre el mensaje en redes sociales que publicó el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau para condenar el asesinato del alcalde michoacano.

“Toda la cooperación es bienvenida, toda, si tienen información artificial por supuesto la recibimos en este, como en cualquier otro caso que trabajamos que trabajamos con una estrecha colaboración con ellos y de intercambio de información. Por supuesto, cualquier tipo de información, no solo de Estados Unidos, de cualquier institución de seguridad, siempre va a ser bienvenida. Y siempre vamos a colaborar con todas las instituciones mexicanas o extranjeras, por supuesto”, respondió García Harfuch, desde la sede de la SSPC.

Este domingo por la mañana Christopher Landau escribió en sus redes sociales un mensaje de condena por el crimen contra Manzo.

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos. Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado en ambos lados de la frontera. Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. QEPD”.