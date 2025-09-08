Lunes, septiembre 8, 2025
Habrá recursos para consulados mexicanos en EU por “injustas” redadas del ICE: Sheinbaum

Ante las “injustas” redadas del ICE no faltarán recursos para los consulados de México en aquel país, aseveró Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, abordo el tema de los marinos y empresarios detenidos por contrabando de huachicol en puertos, además dio algunos detalles del paquete económico, y en este rubro señalo que este año se tienen que pagar deudas de Pemex que fueron adquiridas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esto durante la Mañanera del Pueblo. Foto: Cuartoscuro
La Jornada

Ciudad de México. Ante las “injustas” redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos —que han afectado a las personas migrantes mexicanas— no faltarán recursos para los consulados de México en aquel país, aseveró la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

“No les va a faltar recurso, lo que se requiera, sale el presupuesto y si se requiere más recurso para la contratación de abogados o agencias que apoyen a los connacionales, no van a faltar recursos”, señaló en la mañanera de este lunes.

En una reciente redada, en una planta automotriz en Georgia, señaló, se reportaron 23 mexicanos detenidos, de ellos, 13 pidieron el apoyo consular y el resto no. Y agregó que aún están detenidos 19 connacionales más en Florida, en el centro conocido como Alcatraz de los Caimanes. 

Puedes consultar: Brinda consulado de México en Atlanta asistencia a 23 connacionales detenidos en redada de ICE

Indicó que todos los connacionales que están siendo detenidos en Estados Unidos por el ICE, incluso quienes tienen permisos para estar de manera regular en esa nación, tienen derecho a solicitar el apoyo consular, aunque, dijo, no todos lo hacen o no tienen conocimiento.

“Cuando hay una redada, el consulado tiene instrucciones de, al tener conocimiento, solicitar información a ICE, quien está haciendo estas injustas redas, de inmediato se ponen contacto con ellos para que haya información, desde aquí se solicita información a embajada, y se va a los centros de detención para tener contacto con los migrantes”.

Leer más: Hay contacto con Consulado tras redada migratoria en planta de Hyundai en Georgia: Sheinbaum

La jefa del Ejecutivo señaló que hay una línea de apoyo vía telefónica que funciona los 365 días del año las 24 horas del día, además de un portal al que los paisanos pueden acudir. 

“No va a faltar recurso para los consulados, así hemos estado haciendo ahora, si requieren más presupuesto, se envía más presupuesto a los consulados. No va a faltar para apoyar a los hermanos migrantes”, aseveró. 

También puedes leer: Corea del Sur llevará a casa a 300 trabajadores detenidos en planta de Hyundai en Georgia

Previo a reunión con Rubio, recalca la Presidenta que con EU hay entendimiento

La Jornada -
Ciudad de México. A unas horas de que se reúna con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum...

EL PRIMER TRAMO DE CLAUDIA SHEINBAUM

Jorge Meléndez -
El lunes primero de septiembre tendrán lugar dos acontecimientos muy importantes: la modificación del poder judicial y sobre todo, el primer informe de la...

Pronta intervención de la secretaría de Buenrostro evitó corrupción en compra de medicamentos: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Por la pronta intervención de Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, se evitó caer en actos de corrupción en...

Avanza compromiso de Cero Impunidad en operaciones de ‘huachicol fiscal’: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Lo más importante en la aprehensión de varias personas involucradas en operaciones de huachicol fiscal es que se está avanzando en...

