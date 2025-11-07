Viernes, noviembre 7, 2025
Grecia Quiroz pide al gobierno federal voltear a ver a Uruapan y frenar violencia en la región

Grecia Quiroz demandó al gobierno federal voltear a ver a Uruapan y frenar la ola de violencia que azota toda la región.
Foto Ernesto Martínez
La Jornada

Uruapan, Mich. Ante miles de uruapenses que se manifestaron para exigir justicia y reclamar las omisiones gubernamentales en el asesinato del alcalde, Carlos Manzo, la nueva alcaldesa de Uruapan y esposa de Manzo, Grecia Quiroz, demandó al gobierno federal voltear a ver a Uruapan y frenar la ola de violencia que azota toda la región.

Casi a gritos, la alcaldesa dijo que su visita a Claudia Sheinbaum no fue para doblar las manos sino para exigir justicia y exigir que volteara a ver “a nuestro municipio, que saquen a todos esos delincuentes que hay en la zona, para exigir que ninguno de los nuestros tenga que vivir bajo la extorsión”.

Quiroz aseveró que “esta plaza llena de Uruapan” es el mayor legado de Manzo quien siempre buscó la unidad para enfrentar la violencia que agobia a la ciudad. 

“Agradezco a este pueblo de Carlos Manzo, que confiaban en él, que recorrieron las calles y siempre confiaron en él hasta el último día, hay una esperanza para Uruapan, para Michoacán, para todos aquellos que han perdido a su ser querido, que han sido extorsionados, robados, abusados. Este es un mensaje de esperanza, aquí junto a mi, está parado Carlos Manzo”.

La alcaldesa lanzó una advertencia con claros tintes políticos al advertir que esta situación que está padeciendo Uruapan la vamos a cobrar en el 2027. Los gritos de repudio al gobernador han sido tan recurrentes como el reclamo de justicia por el homicidio del alcalde.

Sometió al aval de la masa que llenó la plaza principal si podría aceptar la seguridad que se le brindado porque sólo así se podrá continuar con la lucha.

