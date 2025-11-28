Godoy cierra etapa en Presidencia y promete “ética, firmeza y profundo sentido de justicia” en FGR

México. Ernestina Godoy Ramos anunció formalmente este viernes su cierre de etapa al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y confirmó que asumirá como encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”, publicó en redes sociales.

El pasado jueves, Alejandro Gertz Manero renunció como titular de la FGR; sin embargo, antes de ello, ese mismo día designó a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, nombramiento que automáticamente la colocó posteriormente como encargada de despacho de la institución.

Un día después, Godoy confirmó que el mismo jueves presentó su renuncia al cargo de consejera jurídica de la Presidencia, en el cual se desempeñaba desde 1º de octubre de 2024.

“Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación”.

“Servir al pueblo de México desde esta responsabilidad ha sido uno de los mayores retos y privilegios de mi trayectoria. Me queda claro que transformar la vida pública del país no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo”, señaló.

Destacó que cierra su etapa agradecida y orgullosa del equipo con el que trabajó y de los avances que lograremos juntos en la Consejería, y afirmó que tiene “certeza de que México sigue caminando con rumbo firme hacia un futuro más justo, más humano y con más derechos para todas y todos”.

También señaló que, con base en el el artículo 21 de la Ley de la FGR, fue nombrada como Titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial.

“Por ello, informo tendré la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República. Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”, concluyó.