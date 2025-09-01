Gobiernos de 4T han puesto en marcha “el plan social más ambicioso en la historia de México”: CSP

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, se ha puesto en marcha “el plan social más ambicioso de la historia de México”.

Desde Palacio Nacional, en su mensaje con motivo del primer informe de gobierno, la jefa del Ejecutivo destacó que 2.3 por ciento del PIB, equivalente a 850 mil millones de pesos, se destinan este año a los programas del Bienestar.

Estos recursos, subrayó, llegan de manera directa y sin intermediarios a 32 millones de familias en todo el país.

Al desagregar las cifras, la mandataria indicó que 13 millones de personas mayores de 65 años reciben su pensión bimestral de 6 mil 200; además, que un millón 306 mil 382 personas con discapacidad reciben el apoyo bimestral.

Asimismo, 3 millones 861 mil 153 estudiantes cuentan con la beca Benito Juárez para educación media superior; 3 milones 196 mil familias con hijos en primeria reciben becas educativas; y 398 mil 269 jóvenes universitarios de instituciones públicas acceden a la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

La presidenta detalló que 63 mil 252 escuelas públicas de educación básica y 6 mil 50 de nivel medio superior participaron este año en el programa La Escuela es Nuestra; y 11 mil 816 centros de salud reciben apoyos del programa La Clínica es Nuestra, al cual en 2025 se incorporó al Issste.

Continua leyendo: Sheinbaum destaca el impulso a la educación con nuevo bachillerato y mayor presupuesto

Como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dijo, se ha apoyado hasta ahora a 151 mil 419 chicos con un salario mínimo mensual, y se llegará a 250 mil beneficiarios.

Además, 243 mil niños de entre cero y cuatro años reciben apoyos; 192 mil pescadores reciben apoyo de Bienpesca; un millón 886 mil campesinos cuentan con apoyos de Producción para el Bienestar y fertilizantes gratuitos; 34 mil pequeños productores de maíz, frijol, cacao, miel y otros productos reciben precios de garantía para su comercialización en las tiendas del Bienestar.

“Este año tienen además la oportunidad de procesar los productos para tener mayores ingresos con chocolate y café del Bienestar”.

También, agregó la mandataria, 415 mil sembradores de más de un millón de hectáreas perciben 6 mil 450 pesos mensuales para hacer realidad Sembrando Vida; y 3 mil productores de leche abastecen 6.5 millones de familias con leche para el Bienestar.

La jefa del Ejecutivo remarcó que en su administración se iniciaron tres nuevos programas del Bienestar:

La Pensión Mujeres Bienestar apoya a un millón 2 mil 58 mujeres de 63 y 64 años de edad, y al finalizar este año se apoyará a 2 millones más.

Añadió que 5.6 millones de estudiantes de secundaria cuentan con la beca universal Rita Cetina; y todos y todas los adultos mayores y personas con discapacidad reciben atención médica de salud casa por casa con 20 mil servidores de la salud.