Gobierno apoya para que mexicanos salgan en pocos días del centro de reclusión ‘Alcatraz’: CSP

Ciudad de México. El consulado de México en Miami ha entrevistado hasta hoy a 81 mexicanos que se encuentran recluidos en el centro de detención de migrantes Alcatraz, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dijo que el cónsul Rutilio Escandón mantiene comunicación permanente con todos los connacionales que están en ese lugar para conocer qué necesitan. De manera paralela se trabaja para que salgan de ahí en pocos días, señaló esta mañana durante la conferencia en Palacio Nacional.

Algunos de los mexicanos detenidos quieren iniciar un juicio en Estados Unidos para evitar su deportación, por lo que el consulado también se encarga de brindarles el apoyo jurídico que sea necesario.

En tanto, quienes quieran regresar a México también se les da el apoyo con ese fin. La mandataria señaló que hasta ahora no hay reportes de violaciones a derechos humanos de los connacionales en ese centro de detención.

Agregó que el gobierno de México no está de acuerdo con la existencia de esos lugares que, además, son responsabilidad de los estados. En el caso de Alcatraz, de Florida.

De ahí, las personas pasan a algún centro de reclusión federal y de ahí, si así lo decide el gobierno de Estados Unidos, son repatriadas.