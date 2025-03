FGR toma control del rancho Izaguirre: Gertz

Ciudad de México. El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que esta madrugada, esta institución tomó a su cargo el rancho Izaguirre, que hasta ahora estaba bajo control de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco. Destacó que tras la detención de José Gregorio N alias El Lastra, se pudo abrir una carpeta de investigación federal por delincuencia organizada y con ello, se pudo remitir a un penal de alta seguridad.

Durante la conferencia presidencial dijo que a partir de ahora la responsabilidad de la investigación estará a cargo de la FGR por lo que están a la espera de que la fiscalía estatal entregue los documentos, los bienes, prendas y restos óseos que tenga en resguardo. Sin embargo, precisó que en el caso de los peritajes en curso de esta instancia estatal los concluya.

Sin embargo, Gertz subrayó que con el inicio de los peritajes y otros trabajos de la FGR se va a dar a conocer información de manera secuencial. Puntualizó que El Lastra declaró ante la autoridad encargada de ser el primer respondiente, pero por cuestiones procesales, la FGR deberá esperar hasta que el detenido declare ante el juez.

Por otro lado, a pregunta expresa sobre la postura del gobierno federal de las imputaciones de que el rancho Izaguirre era un campo de exterminio, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch dijo que el gobierno federal informa “con toda transparencia”. Ayer mencionamos que no había indicios de que el rancho Izaguirre fuera un campo de exterminio hasta el momento. Sí se tiene pruebas de que ahi se cometieron homicidios o en otro lugar. Es muy distinto que en un inmueble se cometan homicidios, que un campo de exterminio”.

-¿Cuál es la diferencia?

-El campo de exterminio es un lugar donde se elimina a cientos o miles de personas.

García Harfuch dijo que en su momento, cuando se tengan todos los elementos se podrá decir cuántos homicidios se cometieron en ese sitio.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, durante la conferencia presidencial matutina en Palacio Nacional en la Ciudad de México, el 25 de marzo de 2025. Foto Germán Canseco

Por su parte, Gertz Manero comentó que en septiembre, cuando la Guardia Nacional identificó un cuerpo por lo que dio parte a la Fiscalía General de Justicia del estado por tratarse de delitos del fuero común, homicidio y secuestro.

Destacó que conforme a las declaraciones del Lastra ante el primer respondiente aportó información ,en donde afirmó que era el responsable de enganchar a las personas a esta actividad. Se detectaron armas y droga en posesión del detenido y toda esta información ya está ante el juez que decretó la formal prisión pero en su declaración preparatoria ya no quiso abundar.

A pregunta expresa de cuándo se presentaría en el rancho Izaguirre, dijo que en cuanto la FGR tomó posesión lo que corresponde es que los peritos entren a levantar información, la cual, apuntó, no es mi responsabilidad, por lo que declinó señalar que acudiría a ese sitio.

Sobre la relación con la FGJE,dijo que no va a “crear problemas los voy a resolver, todas las autoridades locales en un asunto federal, tienen la obligación indeclinable de aportar todas las pruebas y reportar todas las acciones y hechos procesales nos tienen que dar cuenta.”

– ¿Va a asistir?

-No puedo sustituir a los peritos,

-¿Citaría al ex gobernador Enrique Alfaro?

– Vamos a tomar posesión, vamos a desmantelar algo que estaba creciendo de manera desmesurada sin pruebas y sin elementos lógicos. No se me adelante.

Hacia el final de la conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “en el pasado había montajes y pactos de silencio, a nosotros nos caracteriza la verdad y transparencia, juramos no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, los asuntos están en las fiscalías porque no es un asunto político. Si hay un delito tiene que perseguirse y eso le corresponde a la fiscalía.

