FGR lideró desmantelamiento de narcolaboratorios en Sinaloa, confirma Embajada de EU

Ciudad de México. La aclaró este jueves la información publicada ayer en redes sociales por ella misma y por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), respecto a que las operaciones de desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos en Sinaloa fueron dirigidas por un equipo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dicho equipo, según indicó, está certificado por ICE y su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Por su parte, como informó este diario, ICE se atribuyó ayer el liderazgo de la operación.

La embajada estadounidense respondió a comentarios en sus cuentas de redes sociales sobre la publicación que hizo ayer en la que retuiteó un mensaje de la cuenta oficial de ICE (@ICEgov) que consignó una operación binacional para desmantelar narcolaboratorios en territorio mexicano.

Tanto ICE como la embajada ilustraron sus mensajes con cuatro fotografías, en una de las cuales se observa a un agente con una placa del ICE en el pecho y un chaleco en el que lleva cargadores de un arma de fuego, quien está junto a otros agentes al parecer en territorio mexicano y en un vehículo militar.

Cabe señalar que el contexto de estas imágenes no ha sido aclarado por las autoridades estadounidenses que las publicaron originalmente.

Al responder a uno de los comentarios de los usuarios de la plataforma X, la embajada enfatizó que: “Nosotros publicamos claramente que los operativos fueron dirigidos por la FGR”.

Mientras, ICE, agencia federal estadunidense, aseguró ayer en un mensaje publicado en su cuenta oficial a las 9:19 horas que fue esta agencia la que lideró la acción: “Se desmantelaron tres laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala en Sinaloa, en los que se incautaron estupefacientes y precursores químicos, en una operación dirigida (“led”, en el texto original en inglés) por la unidad verificada de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE dentro del Gobierno de México, la FGR, la Agencia de Investigación Criminal, apoyada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina”, afirmó la dependencia.

Sobre este punto, y en respuesta a otro usuario de la plataforma X, la embajada estadounidense ofreció una traducción y señaló que “el lenguaje puede prestarse a confusión”. Afirmó que lo dicho por ICE-HSI “coincide” con lo publicado por la embajada.

“Gracias por el interés y por señalarlo. Entendemos que el lenguaje puede prestarse a confusión, así que lo aclaramos con gusto: el tuit de ICE dice “led by the ICE HSI vetted unit within the Government of Mexico”, refiriéndose a un equipo de la FGR certificado por ICE-HSI. Así que en efecto, ambos mensajes coinciden: la operación fue liderada por autoridades mexicanas (FGR)”, escribió la representación diplomática.