Fallece astrónoma mexicana Julieta Fierro, a los 77 años

Ciudad de México. La astrónoma mexicana Julieta Fierro Gossman falleció esta tarde a la edad de 77 años, lo confirmó Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un comunicado.

A lo largo de su carrera, la docente científica recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Kalinga de la Unesco, el galardón de la Academia de Ciencias del Mundo y el premio Mario Molina. Asimismo, fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa y nombrada miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias.

Cursó estudios de Física y Astrofísica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Como investigadora, realizó estudios sobre la composición química de la materia interestelar y desarrolló una trayectoria sólida en el campo científico, así lo destaca la Academia Mexicana de la Lengua.

Fierro fue Investigadora Titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución a la que dedicó gran parte de su trayectoria académica y desde la cual impulsó innumerables proyectos de acercamiento de la ciencia a la sociedad.

Durante su carrera publicó 40 libros, de los cuales 23 son de divulgación científica. También fue autora de decenas de artículos para todos los niveles educativos y publicaciones en importantes medios nacionales. En 2020 publicó una serie de actividades para realizar en casa durante los periodos de cuarentena debido a la pandemia de Covid-19.

“Estamos súper limitados; cometemos errores, sabemos que nos equivocamos y rectificamos”, reconoció Fierro Gossman, refiriéndose al trabajo de los científicos en conferencia inaugural de la sexta Feria Nacional de Ciencias PAUTA , en 2021.

La astrónoma ocupó el cargo de directora de divulgación de la ciencia en la UNAM, también fue vicepresidenta y presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional y presidenta de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales y de la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología. Además, perteneció a la mesa directiva de la Sociedad Astronómica del Pacífico, que se ocupa de manera prioritaria de difundir la ciencia para mejorar la educación.

Comunidad científica lamenta muerte de la astrónoma

La comunidad científica y cultural de México lamenta la muerte de la astrónoma y divulgadora, considerada una de las figuras más destacadas en el impulso de la ciencia en el país y reconocida internacionalmente por su labor en la enseñanza y la divulgación.

Además de su trabajo científico, ocupó la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel y contribuyó activamente a la vinculación entre la ciencia y las humanidades.

Apasionada de la divulgación, desarrolló exposiciones para museos, escribió libros y artículos, participó en programas de radio y televisión, y ofreció conferencias en México y en el extranjero. Su estilo claro y entusiasta la convirtió en una de las voces más reconocibles y queridas de la astronomía en el ámbito hispano.

