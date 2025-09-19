Fallece astrónoma mexicana Julieta Fierro, a los 77 años

Ciudad de México. La astrónoma mexicana Julieta Fierro Gossman falleció esta tarde a la edad de 77 años, lo confirmó Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un comunicado.
A lo largo de su carrera, la docente científica recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Kalinga de la Unesco, el galardón de la Academia de Ciencias del Mundo y el premio Mario Molina. Asimismo, fue distinguida con cuatro doctorados honoris causa y nombrada miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias.
Cursó estudios de Física y Astrofísica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Como investigadora, realizó estudios sobre la composición química de la materia interestelar y desarrolló una trayectoria sólida en el campo científico, así lo destaca la Academia Mexicana de la Lengua.
Leer también: Fallece Estela Molina, primera luchadora mexicana campeona mundial
Fierro fue Investigadora Titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución a la que dedicó gran parte de su trayectoria académica y desde la cual impulsó innumerables proyectos de acercamiento de la ciencia a la sociedad.
Durante su carrera publicó 40 libros, de los cuales 23 son de divulgación científica. También fue autora de decenas de artículos para todos los niveles educativos y publicaciones en importantes medios nacionales. En 2020 publicó una serie de actividades para realizar en casa durante los periodos de cuarentena debido a la pandemia de Covid-19.
“Estamos súper limitados; cometemos errores, sabemos que nos equivocamos y rectificamos”, reconoció Fierro Gossman, refiriéndose al trabajo de los científicos en conferencia inaugural de la sexta Feria Nacional de Ciencias PAUTA , en 2021.
La astrónoma ocupó el cargo de directora de divulgación de la ciencia en la UNAM, también fue vicepresidenta y presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional y presidenta de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales y de la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología. Además, perteneció a la mesa directiva de la Sociedad Astronómica del Pacífico, que se ocupa de manera prioritaria de difundir la ciencia para mejorar la educación.
Te recomendamos: Muere la mejor tenista mexicana de todos los tiempos, la poblana Yola Ramírez
Comunidad científica lamenta muerte de la astrónoma
La comunidad científica y cultural de México lamenta la muerte de la astrónoma y divulgadora, considerada una de las figuras más destacadas en el impulso de la ciencia en el país y reconocida internacionalmente por su labor en la enseñanza y la divulgación.
Además de su trabajo científico, ocupó la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su máximo nivel y contribuyó activamente a la vinculación entre la ciencia y las humanidades.
Apasionada de la divulgación, desarrolló exposiciones para museos, escribió libros y artículos, participó en programas de radio y televisión, y ofreció conferencias en México y en el extranjero. Su estilo claro y entusiasta la convirtió en una de las voces más reconocibles y queridas de la astronomía en el ámbito hispano.