Exhiben a osezna en graves condiciones de abandono en zoológico de NL

Monterrey, NL. La activista en defensa de los animales, Cristina Marmolejo, publicó un video de una osa bebé con sarna y en graves condiciones de abandono en el zoológico La Pastora.

A unos días de haber inaugurado el Centro Estatal de Atención Animal, al lado de este zoológico, el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez señalaron que habrá cero tolerancia al maltrato animal, aunque la realidad muestra lo contrario:

“Esta promesa se cumple y es una realidad y sienta precedentes de lo que significa el cuidado de los animales en peligro”, dijo.

Sus declaraciones contrastan con la terrible realidad que los animales viven en el zoológico La Pastora: “En Nuevo León seguimos viendo cómo los animales son víctimas del abandono y el maltrato. Pero ese abandono ocurre desde hace años en La Pastora, un lugar que tiene a sus animales en inhumano abandono, especialmente a nuestros amados osos”, dijo.

El zoológico está administrado por Bernardo Bichara, presidente del Parque Fundidora y su director Jean Joseph Leautaud Russek, junto al director del zoológico Gustavo Sepúlveda Villarreal.

El pequeño oso llegó al zoológico hace dos años con algunos problemas de salud y desde entonces no fue atendido, por lo cual su situación ahora es ciertamente grave, según consideró al denunciar la existencia de otro oso en cautiverio en circunstancias similares.

En entrevista con “La Jornada”, Marmolejo solicitó a las autoridades, al gobernador y a su esposa, que permitan a las asociaciones de defensa de animales entrar y rescatar al oso: “La idea es salvarlo, me parte el alma, he llorado mucho, ya no quiero que sufra, pero en este momento quisiera pedirle perdón y dejarlo descansar. ¿Cómo pueden irse a su casa a dormir sabiendo que ese oso está sufriendo?”.

Explicó que a simple vista en el video se puede observar que el oso bebé ha tenido un mal cautiverio y está inmunosuprimido o con defensas bajas por desnutrición. En la imagen se pueden observar sus uñas largas por falta de atención y sin desgaste al estar recluido en una área de cemento durante meses, siempre mojado por sus propios orines.

Este oso negro pertenece a la especie (ursus americanus) en peligro de extinción bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-059 SEMARNAT 2010 y desde hace años, las organizaciones civiles de protección a los animales han denunciado a la dependencia de “Parques y Vida Silvestre” a cargo de Luis Andrés Herrera Sosa, y al secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero por el mal manejo de animales.

Desde hace años, La Pastora, con múltiples denuncias de maltrato animal, tráfico de animales y abandono de especies, está considerado como el peor zoológico del país.

Hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum, solicitó investigar a fondo el maltrato animal denunciado en el centro de atención a perros y gatos del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, donde el alcalde Jesús Nava fue exhibido por el abandono de ese albergue municipal.

