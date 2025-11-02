EU ofrece cooperación de seguridad a México tras asesinato de alcalde de Uruapan

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, señaló que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera.

La declaración del funcionario de la Casa Blanca se da tras el asesinato, anoche, del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. El funcionario estadounidense confió en que haya acciones “rápidas y efectivas”, para aclarar este crimen.

A través de X Landau expresó sus condolencias por el asesinato de Carlos Alberto Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue abatido a tiros la noche del sábado cuando encabezaba el masivo Festival de las Velas.

Christopher Landau lamentó el crimen y extendió su pesar a la familia del funcionario. A través de un mensaje oficial, aseguró que Washington está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para enfrentar al crimen organizado.

En redes sociales, el vicecanciller de Estados Unidos refirió: “En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos. Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”.

Landau posteó el mensaje junto con una fotografía del alcalde: “Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. QEPD”.