Domingo, noviembre 2, 2025
NoticiasNacional

EU ofrece cooperación de seguridad a México tras asesinato de alcalde de Uruapan

EU ofrece cooperación de seguridad a México tras asesinato de alcalde de Uruapan
La Jornada

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, señaló que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera. 

La declaración del funcionario de la Casa Blanca se da tras el asesinato, anoche, del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. El funcionario estadounidense confió en que haya acciones “rápidas y efectivas”, para aclarar este crimen.

A través de X Landau expresó sus condolencias por el asesinato de Carlos Alberto Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue abatido a tiros la noche del sábado cuando encabezaba el masivo Festival de las Velas.

Christopher Landau lamentó el crimen y extendió su pesar a la familia del funcionario. A través de un mensaje oficial, aseguró que Washington está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para enfrentar al crimen organizado.

En redes sociales, el vicecanciller de Estados Unidos refirió: “En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos. Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”.

Landau posteó el mensaje junto con una fotografía del alcalde: “Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. QEPD”.

Temas

Más noticias

Nacional

Claudia Sheinbaum condena el “vil asesinato” del alcalde de Uruapan

La Jornada -
Emir Olivares Alonso Ciudad de México. Tras reunirse de manera extraordinaria con el gabinete de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó “con absoluta firmeza el...
Nacional

Cientos despiden a Carlos Manzo en funeral público en Uruapan

La Jornada -
Marco Antonio Duarte, especial para La Jornada Uruapan, Mich. Cientos de personas, entre familiares, amigos, simpatizantes y ciudadanos en general, participaron este domingo en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Harfuch responde a EU tras asesinato del alcalde de Uruapan: “Toda cooperación es bienvenida”

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que "toda la cooperación es bienvenida", esto...

Cooperación México-EU frente a crimen organizado será “mayor que nunca”: Landau

La Jornada -
Ciudad de México. La cooperación en contra del crimen organizado entre México y Estados Unidos será “mayor que nunca”, aseguró el vicecanciller estadunidense Christopher...

Expresó Sheinbaum a Landau inconformidad sobre redadas en EU

La Jornada -
Ciudad de México. Al hacer una evaluación de su encuentro con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que fue...

Más noticias

Claudia Sheinbaum condena el “vil asesinato” del alcalde de Uruapan

La Jornada -
Emir Olivares Alonso Ciudad de México. Tras reunirse de manera extraordinaria con el gabinete de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó “con absoluta firmeza el...

Cientos despiden a Carlos Manzo en funeral público en Uruapan

La Jornada -
Marco Antonio Duarte, especial para La Jornada Uruapan, Mich. Cientos de personas, entre familiares, amigos, simpatizantes y ciudadanos en general, participaron este domingo en los...

Harfuch responde a EU tras asesinato del alcalde de Uruapan: “Toda cooperación es bienvenida”

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que "toda la cooperación es bienvenida", esto...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025