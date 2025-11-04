EU no enviará agentes para combatir crimen organizado en México: Sheinbaum

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la posibilidad de que Estados Unidos pudiera enviar más agentes y tropas a combatir el crimen organizado a México: “eso no va ocurrir”, respondió tajante. Aseguró que hay un mecanismo de entendimiento que se acordó desde que el secretario de Estado, Marco Rubio visitó México para pactar mayores acciones de colaboración bilateral.

Sostuvo que las ocasiones que Trump le ha sugerido la posibilidad de ampliar su participación en el combate al crimen organizado en México, siempre le ha respondido que agradecía su ofrecimiento pero que estas acciones las realizan las instituciones mexicanas en territorio nacional.

“Somos soberanos, podemos coordinarnos, se puede compartir la información, la capacitación de ambos lados de la frontera”, dijo Sheinbaum. Sin embargo, comentó que recientemente hubo otra incautación de armas en Estados Unidos, “a nosotros nos interesa más que no pasen armas”.